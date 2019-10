Trump vzkázal Ankaře, že v případě prohřešků zničí její ekonomiku | E15.cz

„Jak jsem se už dříve jasně vyjádřil a teď to jen zopakuji, pokud Turecko udělá něco, co já, se svou velkou a nepřekonatelnou moudrostí, budu považovat za nepřípustné, pak totálně zničím a vyhladím tureckou ekonomiku,“ napsal Trump na twitteru.

Americký prezident už dříve rozhodnutí Washingtonu o stažení vojáků ze Sýrie zdůvodnil neochotou Evropy převzít tisíce zajatců z teroristické organizace Islámský stát, které střeží na severu Sýrie Kurdové.

Turecký představitel, jehož citovala agentura Reuters, počítá s tím, že turecká vojenská operace začne až po stažení všech Američanů, což podle tohoto zdroje může trvat i týden. Ankara se prý chce vyhnout jakémukoli incidentu. Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan k zahájení operace řekl, že „to může být kdykoli a bez varování“.

As I have stated strongly before, and just to reiterate, if Turkey does anything that I, in my great and unmatched wisdom, consider to be off limits, I will totally destroy and obliterate the Economy of Turkey (I’ve done before!). They must, with Europe and others, watch over...