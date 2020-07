Dítě vylité s vaničkou na dálnici - komentář Lenky Kovačovské | E15.cz

Stát se prý chystá snížit spotřební daň za naftu, možná až o dvě koruny. Opatření by mělo platit i pro osobní automobily. Na první pohled dobrá zpráva skrývá několik ALE.

Je to jednoduché. Když snížím daň na naftu, zvýhodním ji oproti alternativním palivům. Přestanu tedy motivovat ke snižování emisí a dám veřejnosti jasný signál, že naše závazky v rámci evropské politiky na ochranu klimatu nejsou zase až tak závazné. To určitě nikdo nechce. Jak to ALE udělat, když objem přepraveného zboží klesá a dopravci skutečně potřebují pomoci?

Stejná debata probíhá například v Německu. Je za ní fakt, že kamion na dálnici má asi pětkrát větší spotřebu paliva na sto kilometrů než naftové osobní auto a za rok ujede přes sto tisíc kilometrů, což je desetkrát více než průměrné osobní auto. Ekologické zlepšení pohonu jednoho kamionu tak jen v produkci CO2 odpovídá podobnému ekologickému zlepšení u padesáti osobních automobilů. A to je tak významný efekt, že za něj má smysl bojovat.

Stejně jako u nás ani v zahraničí není pro dálkovou nákladní dopravu prakticky dostupný žádný jiný ekologicky alternativní pohon než zkapalněný zemní plyn neboli. I když můžeme vést polemiku o nedokonalosti motorů na zemní plyn a o potřebě ozeleňování vstřikováním biometanu, v Německu následují efektivní kroky za strany státu. Proč? Protože zavedení vodíkem poháněných vozidel a výstavba odpovídající plnicí sítě je projektem, který přinese viditelný efekt nejdříve za 10 let, a to ještě ne u nás. Proto mají v Německu již od začátku 2019 nulové mýtné a za podpory státu se rychle rozrůstá síť plniček LNG.

I v tuzemsku už jsou první vlaštovky. Máme první mobilní samoobslužnou čerpací stanici na LNG a na výstavbu dalších dvanácti přidělilo ministerstvo dopravy dotace. ALE kdo si koupí kamion na LNG, když bude i nadále výhodné jezdit na špinavou naftu? A kdo by si kupoval elektromobil nebo auto na CNG?

Pointa je zřejmá. Zatímco zájemci o koupi auta zaplatí v Evropě za nový elektrický vůz i méně, než na kolik je dnes vyjde pořízení telefonu, český stát bude motivovat k nákupu „nafťáků“. Místo toho, abychom investovali do budoucnosti a podpořili rozvoj nových technologií, zakonzervujeme současný stav na další roky. Současně Česká republika bez dostatečné spotřeby biometanu v dopravě v žádném případě nenaplní svoje závazky vůči Evropské unii do roku 2030.

V Česku jezdí více než dva miliony vozů s dieselovým motorem a průměrné stáří osobních vozů je bezmála 15 let. Podle statistik Evropské asociace výrobců automobilů ještě staršími automobily jezdí už jen v Estonsku, Řecku, Litvě a taky Rumunsku. Třeba v Rakousku je průměrné stáří aut kolem osmi let. Proto nevymýšlejme kolo a inspirujme se v zahraničí. Jinak se nám může stát, že pro dobrý úmysl podrazíme nohy všem, kteří uvěřili, že se vyplatí v dopravě investovat do čistých technologií.



Autorka je výkonnou ředitelkou Českého plynárenského svazu