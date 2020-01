Komentář Martina Čabana: Plán koaličních hádek | E15.cz

Některé věci v něm navzdory očekávání nejsou. Třeba stravenkový paušál. Obavy ČSSD, že zaměstnanci ze dne na den přestanou obědvat, zjevně nebyly dost silné, a tak nakonec zavládla shoda. Možná šlo o politický obchod, v němž byl protiváhou návrh ČSSD, s nímž mělo problém hnutí ANO, totiž zálohované výživné. I na něm se koalice shodla.

Stěžejním bodem budoucích koaličních hádek naopak bude rušení superhrubé mzdy. Jakkoli je obsaženo ve vládním programu, sociální demokraté se bojí výpadku 25 miliard ze státního rozpočtu. Pro hnutí ANO je to naopak nástroj, jímž chce prokázat svou deklarovanou snahu snižovat lidem daně, která dosud pohříchu nebyla moc úspěšná. V souladu s plánem koaličních rozporů zřejmě od ČSSD uslyšíme, že nebude na důchody či zdravotní péči, zatímco hnutí ANO bude vinit koaličního partnera, že bojuje za zachování reliktu po vládě Mirka Topolánka.

Tyto hádky byly v pondělí odloženy do začátku jednání o státním rozpočtu, takže jejich vypuknutí lze očekávat někdy zjara. Že se v nich ztratí širší debata o smysluplnějším nastavení daňového sytému a třeba o hledání nové rovnováhy mezi daněmi a pojistným, je vcelku nabíledni.

Druhým tématem, kolem nějž jsou pečlivě plánovány koaliční spory, je důchodová reforma. Po roce práce přišla vládní komise s návrhem, který má daleko k dokonalosti, ale základem podrobnějších debat by se snad stát mohl. Premiér Babiš odpíchl debatu půvabným prohlášením, že sice neví, co to důchodová reforma je, ale že důchody za jeho vlády porostou. Dá se očekávat, že s blížícími se krajskými a posléze i sněmovními volbami bude téma vybublávat na povrch, ale že by se do konce volebního období stihlo něco schválit, to nejspíš nehrozí. Snad se alespoň základy současné diskuze přelijí do příštího volebního období a nebude se začínat zase od nuly.

Nepochybně se objeví i témata, která v čerstvém plánu koaličních hádek obsažena nejsou. Budou nejspíš souviset s vývojem premiérových dotačních kauz. Kampaň před důležitými krajskými volbami navíc bude jako vždy všechny strany včetně vládních tlačit k ostřejší a vyhraněné rétorice. Díky jednání koaliční rady víme, o čem se bude křičet nejčastěji.