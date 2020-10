Komentář Martina Plachého: Ekonomický pilíř Prahy se hroutí. Co na to vedení města? | E15.cz

Hlavní město prožívá obrovský otřes. V posledních letech vozilo své peníze do metropole kolem 10 milionů zahraničních návštěvníků ročně. Dnes jsou služby napojené na turismus a kongresy v troskách. Letiště je prázdné a bez života. Linky rušeny. Nezaměstnanost hrozí stovkám tisíců lidí. Nejen v Praze, ale daleko za její hranicí. Pekaři, prádelny, pivovary, řezníci, vinaři, průvodci a mnohé další profese krachují sice kvůli Praze, ale působí a žijí mimo ni.

Myslíme, že všem je dávno jasné, že cestovní ruch a návazná odvětví se neobejdou bez vládní podpory, nemají-li zkolabovat úplně. Otázkou ovšem je, zda se bude někdy zabývat pomocí cestovnímu ruchu v metropoli i vedení města Prahy. Tak, jako to činí jiná postižená města, například Karlovy Vary.

Ať vkročíte do jakéhokoli hotelu v Praze, skoro všude vám řeknou, že loni touto dobou měli plno. Teď jsou z hotelů budovy duchů. Možná, že řada Pražanů řekne, že klidné centrum města bez turistů je příjemné. Možná si to myslí i současné vedení města. Kdo ví. Proslýchá se, že řadě současných představitelů města zánik hotelů a cestovního ruchu nevadí, protože hájit davy turistů není politicky výhodné. Navíc by prý z hotelů sídlících v budovách města rádi udělali domy se sociálním bydlením.

I to je strategie, ale ať to tedy Praha na rovinu řekne. Už nechceme cestovní ruch v metropoli, nebudeme ho podporovat. Podnikatelé se pak budou moci rozhodnout o svém směřování na základě správných informací – a městští politici jistě vysvětlí voličům, jak nahradí příslušné výpadky příjmů. V opačném případě cestovní ruch v Praze potřebuje pomoc, a to právě teď.

Praha je branou do této země. Lidé to možná berou jako klišé, ale za tím výrokem je hluboká praktická a ekonomická pravda. Pokud totiž zahraniční turisté vyškrtnou ze svých cílů Prahu, nepřijedou ani do regionů. Bez Prahy, bez funkčního letiště a služeb se celá Česká republika stane zemí bez turismu a bez příjmů z něj. Naše volba.

Martin Plachý, viceprezident Fóra cestovního ruchu a viceprezident Svazu léčebných lázní ČR