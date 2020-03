Komentář Milana Vaníčka: Roste šance na recesi | E15.cz

Stále nejde vyloučit, že výsledkem epidemie koronaviru nebude jen krátkodobý výpadek. Spíše ale roste šance, že dojde ke globální recesi, tj. delšímu a výraznému výpadku na straně poptávky po ropě.

V minulosti (dot-com 2001, krize 2009) se OPEC podobné výpadky snažil stabilizovat. Nyní se šance na dohodu na straně nabídky (OPEC +) téměř ztratila a není jisté, nakolik všichni producenti využijí dosud volnou kapacitu a vrhnou ji na trh. Jelikož není známý rozsah výpadku v celkové poptávce po ropě, nejde odhadnout, kolik producentů s vyššími produkčními náklady musí být vytlačeno z trhu, aby trh našel novou rovnováhu. Nyní vše nasvědčuje tomu, že na straně těžařů ropy pravděpodobně půjde o velmi výrazný a bolestný proces.

Arabské překvapení

Překvapením v této situaci je míra agresivity kroků Saudské Arábie. V sobotu Saúdové oznámili, že od dubna začnou ropu prodávat do Asie s diskontem 3,1 dolaru za barel vůči regionálnímu benchmarku, když dosud prodávali naopak s prémii tři dolary za barel. Dodávky do Evropy (Northwest Europe) budou dodávat s diskontem osm dolarů a do USA s diskontem sedm dolarů.

V roce 2014-2015, když Saudové zkoušeli bojovat s alternativními těžaři ropy v USA, svou ropu prodávali s diskontem 4,55 dolaru po dobu osmi měsíců. Nyní není jasné, jak dlouho budou Saudové v tomto agresivním přístupu pokračovat (jeden měsíc či několik měsíců?) a ani co je přesně cílem jejich kroků – vytlačit americké těžaře, či trestat Rusko?

Celkovou nepřehlednost situace zvyšuje i vnitropolitická situace v Saúdské Arábii. Saúdský korunní princ Mohammend bin Sal-man nechal o víkendu pozatýkat několik členů širší královské rodiny. Pravděpodobně jde o další krok k upevnění své moci v království.

Hranice 20 dolarů

Suma sumárum. Vše tak vede k výraznému propadu výhledu na cenu ropy. Pokud ještě v lednu trh očekával cenu ropy Brent pro zbytek roku kolem 60 dolarů, tak během února se tento odhad snížil na 55 dolarů. Dnes všechny odhady prudce kolabují a padají k úrovni 35 dolarů. Navíc nejistota zvyšuje šance, že může docházet i k výrazně hlubším propadům a ceny ropy přechodně kolem 20 dolarů nemusí být nepředstavitelné.

Propad cen ropy se postupně projeví do všech dalších energetických cen (uhlí, plyn, elektřina) a dalších navázaných cen (doprava, chemie apod.). Propad cen ropy se v cenách pohonných hmot projeví s malým odstupem (jeden až tři měsíce) a následně se projeví i v inflaci. Ovšem globálně se výrazně sníží inflační výhled pro zbytek roku a pro příští rok.

V tomto ohledu by se mohl částečně opakovat scénář z roku 2015-2016. Ovšem tentokrát jsou v řadě zemí včetně ČR inflační tlaky velmi vysoké a půjde jen o jejich tlumení. Šance propadu inflace do záporu (deflace) se týkají jen vybraných zemí (Itálie).

Zpomalení ekonomiky kvůli koronaviru je samo o sobě desinflační faktor, který propad cen ropy může dál zesílit. Tedy dojde k spojení dvou vlivů jedním směrem.

Autor je analytikem J&T Banky (komentář byl redakčně krácen)