Komentář Pavla Otta: Hlava státu škodí tajné službě i Česku | E15.cz

Hrad se druhé volební období, tedy sedm let, orientuje hlavně na východ, konkrétně na Rusko a Čínu. Naopak Bezpečnostní informační služba, takzvaná civilní kontrarozvědka, už delší dobu varuje před rostoucí aktivitou ruských a čínských agentů v ČR.

Nyní se prezident Miloš Zeman a šéf tajné služby Michal Koudelka ocitli ve válečném stavu. Zeman chce Koudelkovi zavařit a využije k tomu údajně kompromitující poznatky, které na něj shromáždil. „Jak jste si možná všimli, tak v Kanceláři prezidenta republiky začal pracovat pan Jiří Rom, bývalý šéf analytiky BIS. A já panu premiérovi při naší nejbližší večeři předám materiál, který se týká pana Koudelky. Myslím si, že každé rozhodnutí se má argumentovat, a tento materiál bude argumentací,“ řekl Zeman pro MF Dnes.

To není varovný výstřel ze signální pistole. Jde o použití těžkého kalibru v podobě vyhrožování: buď vláda na Koudelku zatlačí, anebo všichni uvidíte. Politická opozice to nazvala mafiánskými praktikami, vhodnější termín by možná byl udavačství.

Pokud by s něčím takovým přišly Rusko nebo Čína, vyvolalo by to mezinárodní skandál. Zdá se ale, že místo velmocí zaskakuje prezident suverénní země, vrchní velitel jejích ozbrojených sil. I to je funkce Zemana, která má podtrhnout vážnost úřadu hlavy státu.

Zemi však nebrání a nechrání pouze armáda, ale i její bezpečnostní složky včetně BIS. To Zeman i jako bývalý premiér ví. Přesto neváhá veřejně vyhrožovat blíže neurčenou špínou řediteli tajné služby, která má za úkol chránit ČR uvnitř jejího teritoria.

Konkrétně má BIS za úkol odhalovat činnost cizích agentů, kteří působí na českém území proto, aby hájili a posilovali politické a ekonomické zájmy svých vlád. Pokud jde Zeman po krku šéfovi jejich protivníka, musejí mu tleskat.

Možná se ale český prezident domnívá, že BIS málo bojuje s teroristy nebo se nedostatečně věnuje hrozbě nelegální migrace. Z pravidelných a na internetu dostupných zpráv kontrarozvědky však neplyne, že její příslušníci toto nebezpečí podceňují.

Navíc migraci má mimo jiné na starosti i další česká tajná služba – Úřad pro zahraniční styky a informace, takzvaná civilní rozvědka. Její pracovníci monitorují situaci přímo v rizikových zemích a zpravují o tom prostřednictvím ministerstva vnitra českou vládu.

A kabinet v čele s Andrejem Babišem (ANO) pak přímo dohlíží na činnost BIS. Jejího šéfa navrhuje a po doporučení výborem pro bezpečnost Poslanecké sněmovny jmenuje. Od Babiše ani žádného z ministrů nebo poslanců zatím na adresu Koudelky výhrady nezazněly. Do funkce nastoupil v polovině roku 2016.

Koaliční sestava hnutí ANO a ČSSD naopak už popáté a opět neúspěšně navrhla Hradu jmenovat současného ředitele BIS do hodnosti generála.

Reakce Zemana je tentokrát nezvykle ostrá. Jakoby ji diktovaly Moskva a Peking. Vzhledem k nedávné cestě předsedy českého Senátu Miloše Vystrčila na Tchaj-wan nahrává hlavně Číně a její ambasádě v Praze.