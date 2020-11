Komentář Petra Boháčka: Biden má nakročeno k hořkému vítězství | E15.cz

Pro Joe Bidena bude klíčová Nevada, ve které je ve vedení v řádu jednotek tisíc hlasů. Nevada navíc přijímá hlasy odeslané před uzavřením volebních místností až do 10. listopadu. Dopočítávání ale může přinést Bidenovi vítězství i ve státech, ve kterých Trump celou dobu průběžně suverénně vedl ale nyní se jeho náskok postupně ztenčuje. Patří tam Georgia, Severní Karolína ale také Pensylvánie, která jako nejzazší termín dopočítání voleb má 27. listopadu. Šance Trumpa je vzhledem k tomu, že dopočítávané hlasy tíhnou k Bidenovi malá.

V případě vítězství Bidena ale nebude až tolik co slavit. Demokraté totiž zaznamenali několik porážek. Šance na získání Senátu se oproti očekáváním výrazně ztenčila a prezident Biden by se tak musel vypořádávat s rozděleným Kongresem, což by značně omezilo jeho možnosti napravit to, co za čtyři roky napáchal Donald Trump. Pro republikány by bylo udržení Senátu dostatečně velkých volebním úspěchem.

Hlavním poraženým je středové křídlo demokratů. Pro Demokratickou stranu byly tyto volby velkým testem, zdali jejich sázka na středovou pozici selže stejně jako v roce 2016. I s potenciálním těsným vítězstvím Bidena se potvrdilo, že tato strategie není úspěšná.

I přes největší volební účast za posledních 120 let favorizující tradičně demokraty, nezvládnutou pandemii, která stála víc jak 230 tisíc životů, a čtyři roky vlády neradikálnějšího, nejvíce polarizujícího a nejkontroverznějšího prezidenta USA, je výsledek tak neuvěřitelně těsný. Opětovnou sázku na středovou politiku tak nelze vnímat jako dobrou strategii. Ve snaze zaujmout lidi z pravého i levého spektra nakonec nezaujmuli demokraté ty, kteří jsou v amerických volbách důležití, střední třídu v předměstských oblastech.

Americké voličstvo se dělí mezi velká města volící demokraty a mimoměstské oblasti volící republikány. Někde uprostřed jsou předměstské oblasti střední třídy. A přesně v této klíčové a rozhodující částí společnosti Biden Trumpa neporazil. Přes jasnou prohru v těchto okrscích ale Biden zvládnul o pár tisíc hlasů snížit Trumpův předpokládaný trumf. Výsledkem je, že Biden vyhrál Wisconsin pouze o 20, hlasů, opak prohry Hillary Clinton, která tento stát prohrála o 22,748 hlasů v roce 2016. Podobný těsný zisk měl Biden i v Michiganu, kde pár tisíc hlasů navíc získal na předměstích Detroitu, které celkově vyhrál Trump. Pro tuto střední třídu jsou demokraté stále zejména stranou, která jim chce vzít osobní svobody, ne stranou která jim má co nabídnout. Ve hře na střed totiž demokraté odvrhli silná a jednoznačná levicová témata, která by dokázala zaujmou i střední třídu. Tam patří dostupné zdravotnictví či školství tak, jak ho předkládal demokratický kandidát Bernie Sanders.

Uvnitř Demokratické strany to již nyní vře. Otevřeně mluví o nahrazení Nancy Pelosi, předsedkyně Sněmovny a hlavní představitelky středových demokratů, více levicovým politikem. O místo v potenciální Bidenově vládě se silně hlásí jak Bernie Sanders, tak další bývalá levicová kandidátka na prezidentský úřad Elizabeth Warren. Ve Sněmovně pak své mandáty jednoznačně obhájily všechny známé levicové političky z řad menšin formující takzvaný The Squad (Alexandria Ocasio-Cortez, Ilhan Omar, Ayanna Pressley, Rashida Tlaib).

Demokratická strana se tak bude muset posunout ze středo-pravého mainstreamu více k opravdové levici, která na rozdíl od politiky Obamy nebude disproporčně zatěžovat daněmi střední třídu, ale spíš tu nejvyšší, a která jako svůj hlavní program bude mít návrat amerického snu založeném na naprosté sociální mobilitě. To je koneckonců tou historicky efektivnější strategií, jak nejen zaujmout střední třídu, jako stavební kámen společnosti, ale také ji úspěšně rozšířit.

Co se týče Donalda Trumpa, jeho zpochybnění voleb musíme vnímat hlavně na rovině jeho neotřelé rétoriky. V jeho plánech na napadnutí u soudu ho dle dosavadních signálů republikánští politici jen tak nepodpoří. Rádi si od něj odpočinou. Pocit křivdy některých republikánských voličů z ukradených voleb Trump ale rozhodně využije k přípravě na rok 2024. Jeho konec v americké politice ještě rozhodně nepřišel.