Komentář Petra Peška: AB faktory | E15.cz

Divoce kolísající počty nakažených koronavirem i průzkumy veřejného mínění. Reptání části obyvatelstva proti novým restrikcím, zvlášť co se obchodů týká. A z druhé strany tlak vládnoucích partnerů, kteří stále tvrději prosazují své vlastní požadavky. Do toho spekulace o vládní rošádě či dokonce vytvoření „úřednické“ vlády.

Pro Andreje Babiše a jeho hnutí ANO to není zrovna lehké období. A to ještě kdesi v zákoutí číhají premiérovy problémy se střetem zájmů.

Na druhou stranu se zatím jemu ani jeho politickému projektu neděje nic tragického. Současné události ale nevěstí moc dobrého. Rýsují se také faktory, které mohou o politické budoucnosti Andreje Babiše a dalších exponentů hnutí ANO rozhodnout.

Bráno od konce: prezident Miloš Zeman mediální spekulace o vládním zemětřesení odmítnul jako „absolutní lež“. Nového premiéra prý bude jmenovat až po volbách, a půjde o jejich vítěze. Možná to tak opravdu bude. Leccos ale závisí i na schválení či neschválení rozpočtu. Mimo jiné s ohledem na komunistické požadavky, aby se seškrtaly výdaje na obranu.

Proč si tedy trochu nezaspekulovat. Co by odstavení Andreje Babiše necelý rok před volbami znamenalo? Nabízí se samozřejmě paralela s jeho vyhazovem z vlády tehdejšího premiéra Sobotky v roce 2017. Babišovi to tehdy uvolnilo ruce, mohl se tvářit jako mučedník a nejspíš mu to i nahnalo další hlasy.

Teď by to ale takhle dopadnout nemuselo. Jednak by opouštěl jinou funkci – tehdy byl „jen“ ministrem financí, nyní je šéfem celé vlády. Hlavně by se ale lišily okolnosti. Nebyla by to jen zlovůle jeho nadřízeného, nýbrž i neschopnost zajistit si politickou podporu pro klíčový zákon. Ale opět, to jsou jen spekulace.

Jasnější kontury má další z faktorů - dopady koronavirové krize. Ekonomika se nejspíš zcela nevzpamatuje, to se ale dá ještě ustát. Stačí se odkázat na vyšší moc, tedy na řádění koronaviru.

Už horší je to s epidemiologickými dopady. Po odvanutí aureoly „best in Covid“, kterou si Babiš a spol. kolem sebe vytvořili po odeznění první vlny, přišlo zmatkování v prázdninovém mezičase, následný dramatický růst nakažených v druhé vlně a přeřazení do kategorie „worst in Covid“.

To se sice po zavedení nových restrikcí, rozšíření testovacích i zdravotních kapacit a přijetí dalších opatření začalo zlepšovat, dramatický výkyv k horšímu ale v podvědomí řady voličů zůstane spojen s touto vládní garniturou. Jakkoliv z části nezaslouženě, ke zhoršení situace došlo i v dalších zemích.

No a teď přichází tabulka opatření PES. Nejvíce rozruchu vyvolalo právě omezení počtu lidí i v těch zbylých otevřených obchodech. Nejde jen o povahu těchto restrikcí, ale že přicházejí ve špatnou dobu. Situace se zlepšuje, dosavadní omezení vcelku fungovala. Těžko se tak u lidí hledá pochopení a jejich naštvání pochopitelně míří na vládu.

A jako by to nestačilo, čím dál víc průzkumů signalizuje klesající podporu pro ANO a kritické propady u jeho partnerů: koaliční ČSSD i nevládní KSČM. S jejich nervozitou a blížícími se volbami poroste i jejich vzdorovitost. Už teď se to projevuje jak u rozpočtu, tak při sporu o daňový balíček.

Roste i podpora opozice, velkým problémem ale pro Andreje Babiše mohou být právě koaliční partneři. Teď a hlavně po volbách, i kdyby je třeba opět vyhrál. Ani podpora od Miloše Zemana totiž nemusí trvat věčně, jakkoliv je to pro Hrad zatím výhodné.