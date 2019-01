Komentář Petra Peška: Babiš za chyby své vlády nemůže aneb Jak je důležité míti nějakého Ťoka vždy po ruce | E15.cz

Andrej Babiš to prostě umí, to by měli uznat i jeho kritici a oponenti. Za chyby své vlády nemůže, buď prostě žádné nejsou, nebo to kazí jiní. A když je to už neúnosné, tak to najednou začne řešit, jakoby celou dobu stál mimo. A tento dojem se mu daří vytvářet u stále dostatečné části populace, která mu to baští (s přihlédnutím k potravinářským výrobkům „nejeho“ koncernu i doslova). Současná dálniční patálie je ideálním příkladem.