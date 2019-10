Církevní restituce: Jedno vítězství rozumu – komentář Petra Peška | E15.cz

Čekalo se to, ale i tak to stojí za pozornost. Rozhodnutím o protiústavnosti zdanění církevních náhrad fakticky končí tažení proti tomu, aby stát alespoň finančně odčinil jeden ze zločinů komunismu. Je to také jeden z mála korektivů uplatněných na to, co vládní většina za asistence Hradu v poslední době zavádí a předvádí. A za povšimnutí stojí i samotná argumentace Ústavního soudu.