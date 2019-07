Církev se vrhá do realit. Českobudějovická diecéze založila společnou firmu se skupinou RSBC | E15.cz

Investiční skupina RSBC a českobudějovická diecéze založily společnost RSBC Consortio. Bude se orientovat především na investice do nemovitostí a realit. Společnost je připravena investovat do realitních projektů stovky milionů korun. Podobný společný podnik v Česku dosud podle odborníků založen nebyl, ale některé církve ukládají část majetku do speciálně vytvořených fondů renomovaných investičních společností.