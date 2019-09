Miloš Zeman bude opět chybět na akci k 17. listopadu | E15.cz

Prezidentu Zemanovi nelze upřít dvě věci. Jednak dokáže činit nestandardní rozhodnutí a zároveň je dokáže originálním způsobem vysvětlovat. Anebo se o to přinejmenším pokoušet. Tak jako nyní, když oznámil svoji neúčast na vzpomínkových akcích k 17. listopadu.

Budou tam hlavně ti, kteří události z roku 1989 stejně nezažili, a nepochybně se tam objeví „fašistická úderka Kaputin“ házející květiny do košů, prohlásil pro Blesk.cz. S dodatkem, že vzpomínkové akce budou navíc „absolutně bezrizikové“ – na rozdíl od toho, co se dělo před třiceti lety.

Dalo by se říct, že prezidentův postoj k listopadovým událostem se stává konsistentním, doma zůstal i loni. A možná je to i svým způsobem čistší řešení, než nepříliš hrdinsky chodit na Národní třídu pod rouškou noci, jak to loni učinil premiér Andrej Babiš.

Skutečnost je ale taková, že Miloš Zeman se vzpomínkovým akcím k výročí sametové revoluce vyhýbá. A dost možná se i bojí. Ať už na 17. listopad nazíráme s jakýmikoliv názorovými nuancemi, nelze zpochybnit, že události roku 1989 byly pro naši zemi přelomové a jedny z nejvýznamnějších v její moderní historii. A pokud u toho bude nejvyšší ústavní činitel chybět, není to v pořádku. To je prostě fakt.

Ze slov Miloše Zemana je cítit stesk, že mu kdosi 17. listopad „krade“. Ať už účastníci nedávných protibabišovských a protizemanovských demonstrací, z nichž mnozí rok 1989 nezažili. Anebo hrstka aktivistů, kteří loni házeli kytky do koše. I tady je skutečnost jiná. Miloš Zeman si výročí listopadu nechává „ukrást“ sám, zcela dobrovolně. Vyklízí pole, místo aby přesvědčoval o své pravdě, jak se to u politiků čeká.

Jsem hrdý na pana prezidenta, že odmítl dělat 17. listopadu 2019 stafáž členům KSČ, příslušníkům ČSLA, neomarxistům a fašistům, kteří této republice ukradli 30. výročí listopadu 1989! — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) September 23, 2019

Na druhou stranu možná opravdu nevadí, když se Miloš Zeman 17. listopadu zdrží veřejných vystoupení. Pořád to bude lepší, než kdyby se producíroval po boku konvičkovců jako v roce 2015 na Albertově, či přátelsky kafral s předáky zdejších komunistů, jako letos 21. srpna v Lánech.