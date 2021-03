Komentář Petra Peška: Daňové signály ministryně Schillerové | E15.cz

Málokterý politik otevřeně „slíbí“ zvýšení daní. A jen „vláda sebevrahů“, jak to kdysi nazval Miloš Zeman, tak učiní před volbami. Ze slov ministryně financí Aleny Schillerové v rozhovoru pro deník E15 se ale dá vyčíst, jak to v budoucnosti s pohybem daní může být. Oběma směry.

Téměř jisté je, že do sněmovních voleb plánovaných na počátek října se s daněmi hýbat nebude. Přestože astronomicky rostou výdaje státu a s tím i schodky veřejných financí. Není to sice úplně „neprůchodné“, jak o tom ministryně Schillerová mluví, ale má pravdu v tom, že je to každopádně těžké, navíc v koaliční a k tomu menšinové vládě.

Obzvlášť, pokud takový kabinet nevyniká politickou odvahou k nepopulárním krokům, tedy vyjma restrikcí a různých kontrol.

Zajímavější tedy bude, co se stane po volbách. Závisí to samozřejmě na tom, jestli se hnutí ANO, za které Alena Schillerová ve vládě sedí, udrží u moci. Jelikož se to ale úplně vyloučit nedá a k nějakým daňovým změnám bude nejspíš muset dříve či později přistoupit každá vláda, není od věci její výhled rozklíčovat.

Jednak se dá očekávat růst některých daní, což nedávno prognostikovala i Národní rozpočtová rada. Šéfka státní kasy mluví spíše v obecné rovině. O tom, že „bychom něco museli zvýšit“. Případně, že „někde budeme muset ubrat, jinde přidat“.

V jedné oblasti nicméně konkrétní je, a to u daně z příjmu zaměstnanců. Její nedávné snížení prý bude opravdu platit jen na dva roky, jak se někdy slibovalo. Jenže v zákoně to takhle není, takže i tady bude potřeba najít politickou odvahu. Což nebude lehké i kvůli tomu, že tady teď budou jedny volby za druhými.

Nepůjde prý ale o obnovení konceptu superhrubé mzdy. Takže si počkejme…

Z hlediska daňové zátěže ale ministryně financí Schillerová počítá do budoucna i s některými úlevami, což vyplývá také z toho „ubrat/přidat“. V té příjemnější fázi mluví o snižování firemních odvodů, především na sociální pojištění zaměstnanců.

To je dobrá cesta a mělo se o tom uvažovat už dřív. Možná i dokonce místo opuštění superhrubé mzdy, které přišlo v ekonomicky nevhodnou dobu během koronavirové krize.

A na závěr ještě jedna věc, kterou podle slov šéfky státní kasy tato vláda s největší pravděpodobností neudělá. Tedy daňovou reformu. Prý právě kvůli krizi. Přenastavit (a hlavně zjednodušit) český daňový systém je přitom potřeba jak sůl (o reformě toho důchodového nemluvě).

Což je opět pravda. V krizi, jako je tato, jsou důležitější úkoly. Ale nebylo na to dost času předtím?