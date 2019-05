Komentář Petra Peška: Evropský test, domácí lest | E15.cz

Volby do Evropského parlamentu jsou specifické. Nízká účast, geograficky i tematicky vzdálená instituce, pro mnohé neznámí kandidáti... Přesto mohou mít i velký vnitropolitický význam, o čemž ví nejvíc asi Vladimír Špidla. O co komu v eurovolbách jde?

Jako vždy to bude loterie. Vzhledem k tomu, jak málo lidí se jí účastní a jak rozdílně se chovají ve srovnání s jinými volbami, jsou všechny průzkumy přinejlepším hrubě orientační. Silní mohou ztratit, slabí překvapit.

Podcenit klání se nechce nikomu, protože by to mohlo vyslat špatný signál k voličům. Pochopilo to i ANO, které sice vévodí žebříčkům popularity, ale odhady týkající se Evropského parlamentu začaly vypadat nejistě. Po „nevítězství“ v loňských obecních volbách by neúspěch v těch evropských byl dvakrát nepříjemný. Proto ANO přitvrdilo.

Přišlo s výraznou konfliktní kampaní, napumpovalo statisíce do sociálních sítí. A začalo mobilizovat levicové a starší voličstvo, které k eurovolbám obvykle nechodí a na něž se ANO v poslední době čím dál víc spoléhá. Skončit na druhém, či snad dokonce třetím místě, to by nabouralo image jediné politické síly, která všechno zařídí. Andrej Babiš to moc dobře ví.

Hodně v sázce ale mají i ostatní. ODS chce potvrdit, že je stále na vzestupu. Stejně tak Piráti cítí příležitost ukázat, že mají na víc než na třetí místo jako ve sněmovních volbách. Obě strany se navíc perou o post hlavního vyzývatele ANO.

Pro lidovce je to ideální příležitost otestovat si, nakolik jim pomohla změna vedení. Komunisté, kterým role kmotra současné vlády dodala na sebevědomí i drzosti, jsou zase zvědaví, jak jim jejich věrní přičichnutí k moci schvalují.

A pak tu jsou strany bojující o politické přežití, pro něž by úspěch byl vítanou vzpruhou. Zvlášť těžké to bude pro vládní ČSSD, která se úporně snaží přestat hrát roli ustrkovaného koaličního partnera. Dobrý výsledek by její pozici ve vládě učinil pohodlnější... a naopak.

Důležitým testem budou eurovolby i pro TOP 09 balancující v průzkumech na hranici ponoru. Neúspěch by pozici jejího šéfa opravdu neposílil. Povaha tohoto hlasování ale hraje straně do karet, a navíc má v zádech stále sebevědomější hnutí STAN, byť se role obou stran proti minulosti trochu převrátily. A nakonec i okamurovci jsou zvědaví, co vzejde z jejich divoce oscilujících preferencí.

Volby do Evropského parlamentu jistě nelze redukovat na sofistikovanější test obliby před příštími domácími volbami. Jakkoli je český hlas úměrný naší omezené síle v EU, mají svůj vlastní význam. Jako test ale fungují také.