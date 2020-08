Komentář Petra Peška: Hrátky s voličem | E15.cz

Živnostníkům a drobnějším podnikatelům vládní strany přichystaly alespoň nějakou koronavirovou pomoc – ponechme teď stranou její účinnost – a přišly s návrhem paušální daně.

No a v posledních dnech došlo i na 4,5 milionu zaměstnanců, kde je politický záběr samozřejmě ještě mnohem širší. Lovit se dá od středu hodně doprava i doleva. Zvlášť pokud by šlo o tak velkorysé snížení daně z příjmu (15 procent z hrubé místo ze superhrubé mzdy neboli pár stovek, či spíše tisíc navíc), jak to vypustil do éteru premiér Andrej Babiš.

Stačilo pár dní a toto líbivé plácnutí začalo blednout. A hlavně se pozornost začala stáčet k těm voličským skupinám, na nichž tato vláda stojí. Mluví se o progresivní dani, speciální taxe pro banky a pochopitelně došlo na licitování o zvyšování důchodů.

Některé nápady pocházely od jedné či více stran tvořících nynější garnitury (tedy ANO, ČSSD a v pozadí KSČM), jindy se k závodům opatrně přidala i některá z opozičních stran. Protože zvláště u zvyšování důchodů je těžké jít proti, senioři jsou přece jen velká a vděčná skupina voličů.

Je to logické, za dveřmi jsou krajské a senátní volby, opodál pak přešlapují sněmovní, komunální, prezidentské… A u některých nápadů také neodpovědné. Jak upozornila i Národní rozpočtová rada, představuje to hrozbu pro veřejné finance. Teď i do budoucna.

Každopádně od premiéra Andreje Babiše je to chytré. Jednak má to štěstí, že mu prochází to, co by mnohým jiným politikům neprošlo. A on to dobře ví. Něco hezkého slíbí, a když to neprojde, svede to na ty, kteří to zablokují.

Podobně se naučil pracovat i s opozičními nápady. Nejdřív je smete ze stolu, pak se jimi „inspiruje“ – neboli je vykrade – a protlačí, aby ukázal, kdo tu vládne. Případně zkombinuje oba postupy, jak se to začíná ukazovat u superhrubé mzdy.

Nejdřív vzkázal středopravým voličům: Prosadím to, co „vaše“ strany nedokázaly. Zároveň se pokusil vrazit klín do opozičního tábora, a naopak svým koaličním partnerům naznačit, že přinejmenším občas by si mohl k prosazení některých věcí najít i jiné partnery.

No ale ani sociální demokraté a komunisté nelenili. Jednak oprášením zmíněného nápadu s bankovní daní a větším zdaněním lidí s vyšším příjmy. Ministryně financí Schillerová se proti prvnímu ohradila, možnost progresivní daně ale připustila – ostatně i v programovém prohlášení vlády píše o dvou sazbách (19 a 23 procent z hrubé mzdy, zvýšená má nahradit tzv. solidární daň). Premiérových 15 procent přešla s opatrným sdělením, že její rezort chystá několik variant…

To hlavní ale nastalo u zvyšování důchodů nad zákonem danou valorizaci (cca 840 Kč měsíčně). A to nejen mezi premiérem Babišem a koaliční ČSSD, postupně přebíjeli i své vlastní nabídky. O nějaké penzijní reformě – či skutečném zjednodušování daňového systému – ani slovo.

Přístup ke státním financím, které zápolí s následky koronavirové krize, výstižně v pátečním prohlášení shrnul šéf ČSSD Jan Hamáček: Nebude se „tupě“ škrtat. Lze čekat, že ani ANO a KSČM se nenechají zahanbit. A to zbývají ještě dva měsíce do teprve prvních ze série voleb…