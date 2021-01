Komentář Petra Peška: Koronavirové papalášství | E15.cz

Jednak to potvrzuje nepoučitelnost elit, které by měly jít při dodržování koronavirových restrikcí příkladem. Od vyšehradského večerního posezení, které stálo funkci tehdejšího ministra zdravotnictví Romana Prymulu a jen se lehce otřelo o druhého muže hnut ANO Jaroslava Faltýnka. Či přes restaurační návštěvy Miroslava Kalouska, který se následně kál, či Václava Klause, jenž to přešel mávnutím rukou.

Neboli, že v Česku se nic neutají, respektive „všechno vykecá“. Ale proč to nezkusit…

Dále je to obvyklý příval vysvětlování hraničícího s výmluvami. Jak například ukázal expremiér Paroubek, který tam podle svých slov řešil „hospodaření společnosti“ a jen chtěl setrváním ušetřit druhou cestu do Teplic.

Pak je tu alibismus. Podobně, jako premiér Babiš jen na oko pokáral svoji pravou ruku Jaroslava Faltýnka, udělal tak nyní podobně směrem k Milanu Hniličkovi. Řekl, že by měl nést důsledky a rezignovat na post poslance a šéfa Národní sportovní agentury, přestože z druhého postu ho může sám odvolat. Každopádně, hlavně aby stín neulpěl i na něm. I když z jeho vyjádření to vypadá, že na rozdíl od Faltýnka tentokrát „exemplární“ potrestání chtít bude.

No a do třetice se dá teplický sedánek brát jako další z důkazů obecné netrpělivosti. Už skoro rok je ochromený společenský i jiný život. Lidský organismus se sice teprve učí vytvářet imunitu vůči koronaviru, ještě dřív si ale možná vytváří imunitu vůči restrikcím.

A nejde jen o protesty proti nošení roušek a dalším opatřením, ty lze vidět jen jako špičku ledovce. Už třeba ale iniciativa „Chcípl PES“, v jejímž rámci o víkendu otevřely desítky hospod a restaurací, může být znakem rostoucí netrpělivost ve společnosti. Ostatně, stačí zavést hovor ve svém okolí.

Jedním z důvodů je samozřejmě jistá chaotičnost vládních opatření a nepřehlednost nastaveného systému. Například nyní je matice PES už téměř dva týdny ve čtvrtém stupni, platí ale stupeň pátý. Některá nařízení se měnila už po pár dnech fungování, často tam a zpátky. Což pro změnu vyvolává pocit nedůvěry, přestože epidemická situace zůstává špatná a bylo by potřeba to ještě vydržet.

Kapitolou samotnou je pak očkování, které se rozběhlo s technickými potížemi a i zde došlo k případům zavánějícím „papalášstvím“. Jako například přednostní očkování ve Státním zdravotním ústavu, u šéfa VZP Zdeňka Kabátka či televizního kuchaře Zdeňka Pohlreicha. Nedá se říct, že by to bylo v každém z uvedených případů nutně špatně, ale vypovídá to o jisté naivitě – třeba se na to nepřijde – a nepoučitelnosti.

Čímž se dostáváme zpátky k teplickému večírku. Podobných akcí, které jsou v rozporu se současnými restrikcemi, se nepochybně koná řada, často ale v soukromí. Představa, že médiím a potažmo veřejnosti unikne tak okatá věc jako kdysi schůzka na pražském Vyšehradě či nyní party v Teplicích, není ničím jiným než projevem nesoudnosti.

A pak se není čemu divit, že tolerance vůči často nutným restrikcím klesá i mezi normálními smrtelníky.