Komentář Petra Peška: Kouzlo červeného svetru | E15.cz

Neznamená to ale, že by politika zcela vymizela, respektive že by ani za současné mimořádné situace neplatila politická pravidla. A nezaznívala hodnocení jednotlivých aktérů.

Nejjednodušší je to asi u prezidenta Miloše Zemana, kde není moc co hodnotit, protože se zatím spíš stahoval do ústraní. A naopak nejzajímavější slova zaznívají na adresu ministra vnitra Jana Hamáčka. Poté, co zpočátku také nebyl příliš vidět a slyšet, postupně zaujal svým věcným a klidným přístupem. A v neposlední řadě i svým neformálním oblečením, konkrétně červeným svetrem. Napoprvé v něm vystoupil jen mimoděk, podruhé si ho vzal schválně, jak přiznal.

To, že je o něm teď víc slyšet, je logické. Stojí v čele „silového“ ministerstva, navíc dle zákona šéfuje ústřednímu krizovému štábu. Samo o sobě by to ale nestačilo. Sympatie vzbudil kromě zmíněného přístupu i tím, že neváhal bez výmluv přiznávat chyby, které vláda zpočátku dělala. Jen s jistou nadsázkou tak začaly zaznívat názory, že sociální demokracie, v jejímž čele Jan Hamáček stojí, asi přeci jen ještě existuje.

Krotit se ve svých vyjádření snaží i premiér Andrej Babiš, byť často naráží na limity svých zvyků. Například když se trochu podrážděně brání nařčením, zda vláda přinejmenším zpočátku něco při zvládání koronavirové krize nezanedbala. Anebo když, jako například na včerejší tiskové konferenci při oznamování finanční pomoci ekonomice, neopomene říct, že „my dáme“. Vláda přitom bude pouze přerozdělovat prostředky vybrané od lidí a firem. Což je samozřejmě podružné, hlavně že nějaká pomoc bude. A je také zapotřebí přiznat premiéru Babišovi trpělivost, s níž odpovídá na často se opakující novinářské dotazy.

Jednoznačně pozitivně pak ze současné situace vychází náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula, který zvláště díky své epidemiologické erudici zastiňuje i šéfa rezortu Adama Vojtěcha.

Je ještě brzy vystavovat vládním představitelům v souvislosti s koronavirovou krizí závěrečný účet. Navíc teď je to marginální záležitost, hlavní je zvládnutí situace a zajištění zdraví obyvatel. Až bude ale po krizi, probudí se opět v lidech i voličské pudy. A schválně, kolik si jich vzpomene na kouzlo červeného svetru?