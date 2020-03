Rychlotesty na koronavirus dorazily do Česka | E15.cz

Na vojenském letišti Praha-Kbely přistál v noci krátce před 2:30 vojenský speciál, na palubě by měl mít 150 tisíc rychlotestů na nový typ koronaviru. Přivezl je z čínského Šen-čenu. Česko chce z Číny v příštích dnech dopravit i další zdravotnický materiál, především respirátory, roušky či ochranné obleky.

Armádní letadlo do Číny odletělo v pondělí ráno, po mezipřistání v Novosibirsku přistálo v Číně v úterý dopoledne. Z Šen-čenu odstartovalo v úterý po poledni středoevropského času, do Česka se vracelo opět s mezipřistáním v ruském Novosibirsku. Na letišti na něj čekali ministři obrany Lubomír Metnar (za ANO), vnitra Jan Hamáček (ČSSD) a zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).

Úkolem letců bylo z Číny přivézt testy, které jsou určeny pro rychlé zjištění, zda lidé s podezřením na nákazu koronavirem jsou skutečně infikováni. Výsledky testů by měly být k dispozici do půl hodiny, výsledek z dosud používaných testů byl znám až po několika hodinách. Nákaza u dovezeného typu není zjišťována stěrem, ale z krve.

Podle dřívějších informací budou po přistání stroj i dovezený materiál dezinfikovány a testy následně rozvezeny do distribučních stanovišť.

Česko chce z Číny letecky přepravit i další zdravotnický materiál. Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) v úterý na twitteru uvedl, že jeho resort má v Číně zajištěných přes 30 milionů roušek, šest milionů respirátorů, 250 tisíc ochranných obleků a brýlí a další materiál. Pomoc zaplatila také soukromá společnost PPF.

Dovoz z Číny by měl zajistit letecký přepravce Smartwings a velkokapacitní ukrajinský letoun An-124 Ruslan, který si ČR najme v rámci aliančního programu strategické přepravy. Ministerstvo obrany tak využije letové hodiny, které má v rámci této přepravy nasmlouvané. Využívá je například při přepravě materiálu na vojenské mise. První let Ruslanu je naplánován na pátek, v ČR by měl přistát v neděli. Další lety jsou podle mluvčího ministerstva obrany Jana Pejška v jednání.