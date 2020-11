Nástrahy volebních koalic - komentář Petra Peška | E15.cz

Piráti s hnutím STAN následují trojspolek ODS, TOP 09 a KDU-ČSL a míří k volební koalici. Alespoň tak lze číst výsledek pirátského vnitrostranického hlasování. Možná to tak dopadne a mělo by to svou logiku. Podobné pokusy z minulosti ale nabádají k obezřetnosti, což se týká všech (před)volebních koalic. O těch vládních nemluvě.