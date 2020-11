Petr Just: Opoziční bloky čeká těžké vyjednávání | E15.cz

Piráti a Starostové a nezávislí začnou vyjednávat o koalici a společném programu. Je to přirozené spojenectví?

Mluvíme-li o přirozeném spojenectví ve smyslu programu, tak je jasné, že tam průniky budou, ale určitě bude celá řada programových témat, kde se naopak neshodnou. Je to ale těžké říct, protože v řadě ohledů nejsou obě strany ideologicky lehce zařaditelné.

Starostové a nezávislí působí v řadě malých obcí, kde ideologická stránka nehraje až takovou roli. Podobně těžké je to u Pirátů, kde se objevují některé prvky, které by je řadily spíše doleva, jindy zase doprava. Navíc je u Pirátů přítomen protestní apel, ze kterého hodně těží, a jsou díky tomu úspěšní. Dá se říci, že následují strategii, která vynesla do popředí Andreje Babiše. V tom jsou Starostové odlišní, mají jiný původ vstupu do systému. Bude klíčové, jak se vyřeší případné programové rozpory, což neplatí jenom o Pirátech a STAN.

Někteří lidé označují spojenectví Pirátů a STAN jako liberální levici, a pakt ODS, TOP 09 a lidovců jako konzervativní pravici. Jde to tak vnímat nebo je to jen snaha o návrat k pravolevému vidění politiky?

U ODS, TOP 09 a KDU-ČSL to samozřejmě sedí více, minimálně v těch hodnotových otázkách. Všechny jsou to strany, které jsou buď konzervativní nebo o sobě říkají, že jsou liberálně-konzervativní. Pokud jde o druhé spojenectví, tak se domnívám, že nálepka levicových liberálů by se STAN trochu dotkla. Ona rétorická nálepka přichází spíše z té konzervativní části politického spektra a beru to jako první náznaky vzájemného vymezování a jako jakýsi předvoj začínající politické kampaně.

Který z těchto dvou, dnes opozičních, bloků má podle vás větší šanci zvítězit? Prostým součtem preferencí v posledních průzkumech vítězí Piráti a STAN.

Je samozřejmě vždy ošidné na tuto otázku odpovídat. Jenom prostý matematický součet podpory nemá vypovídací hodnotu, může být jen nějakým základem pro úvahy. Rozhodně nemůžeme dát ruku do ohně za Piráty a STAN jen proto, že měli dohromady 33 procent v jednom z posledních průzkumů. Toto spojenectví může odradit některé voliče, zároveň ale může dojít k opačnému efektu, kdy voliči ocení, že se strany byly schopné domluvit. To samé platí o tom druhém bloku. Zatím známe průzkumy veřejného mínění jen v rovině jednotlivých stran, tato debata bude mnohem jednodušší v momentě, kdy agentury začnou oba tyto bloky měřit tak, jak chtějí vstoupit do voleb.

Nebudou se opakovat obavy ze ztroskotaného pokusu o koalici lidovců a Starostů před třemi lety? Politici se tehdy obávali, že nedokážou překročit přísnější práh pro koalice pro vstup do sněmovny.

Bude záležet na tom, jaký formát pro svou kandidaturu zvolí. Pokud by strany zvolily formát koalice či trojkoalice, kdy by se násobil počet stran pěti procenty, tak by to pro ně mohlo být více ohrožující, než kdyby ustavily nějakou účelovou volební stranu. Ta by tím pádem čelila jen pětiprocentní hranici pro vstup do sněmovny. Je jasné, že v této formě by byla do jisté míry potlačena identita jednotlivých stran.

Když se podíváme na zkušenosti lidovců a STAN z roku 2017 a Čtyřkoalice z období 2000 a 2001, tak si oba dnešní bloky podle mého názoru projdou ještě velmi citlivým obdobím při tvorbě programu a pak možná ještě více při řešení personálních otázek - tedy výběru lídrů a lidí, kteří budou na kandidátních listinách, pořadí, v jakém tam budou, kolik bude mít která strana pozic krajských lídrů a kdo to konkrétně bude. Už teď vidíme, že vznikají rozpory mezi některými představiteli ODS a KDU-ČSL, když se například podíváme do Zlínského kraje.

Právě zkušenosti z historie mě vedou k určité opatrnosti a předpovídám, že strany budou muset projít ještě poměrně emotivními diskuzemi ohledně společné kandidatury.

Dokážete si představit, že tyto dvě uskupení sestaví společně vládu? V kabinetu by tak bylo fakticky pět stran s poměrně rozdílnými ideologiemi.

Pokud přeci jen vyhraje hnutí ANO, tak si myslím, že vládu sestaví ANO s jedním z těch dvou bloků. Zatím to vypadá, že mezi oběma opozičními bloky, a to zejména mezi ODS a Piráty, to docela jiskří. Z obou stran vůči té druhé zaznívají kritické výpady a výhrady, ať se to týká aktuální agendy nebo minulosti. To podle mého názoru výrazně komplikuje vzájemnou spolupráci už dnes v opoziční rovině. Kdyby se to ještě přeneslo do vlády, mohlo by to mít dalekosáhlejší dopad.

Na druhou stranu nic není tak relativní jako vztahy politiků. Už jsme v minulosti viděli, že politici, kteří se navenek tvářili jako úhlavní nepřátelé, byli poté schopni najít společnou řeč. Nepohřbíval bych žádnou z těch variant, ale už teď je jasné, že potenciální společné vládnutí by nebylo jednoduché.