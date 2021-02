Komentář Petra Peška: Prostě to slíbíme. A zrušíme | E15.cz

Majitelé i zaměstnanci obchodů vyčkávali do poslední chvíle, někteří se už možná i na otevření ve speciálním režimu chystali. Nakonec z toho sešlo a vše zůstalo při starém. Tedy polootevřeno či polozavřeno. Podle toho, jak se na to díváme.

Nyní jsme se něčeho podobného dočkali u škol, k tomu navíc vypukl ve vládě otevřený boj o výběr firmy na distribuci antigenních testů do vzdělávacích zařízení. A výsledek se rýsuje podobný – nic nebude. Tady je to ovšem ještě o něco vážnější.

Jednak je tu slib, který dal premiér Andrej Babiš hejtmanům, když z nich mámil podporu pro nové vyhlášení nouzového stavu. Tedy, že se od začátku března začnou vracet žáci a studenti do škol. Zprvu měli přijít na řadu deváťáci a maturitní ročníky.

Nyní ale jejich návrat do školních lavic zpochybnil, zdůvodnil to zhoršenou epidemickou situací. Jistě, případů nákazy koronavirem přibývá, nemocnice jsou zahlceny a některé i na hranici svých možností. Ale takový vývoj nešel vyloučit, proč tedy tak jasný slib? A opětovné matení veřejnosti? A držení v napětí do poslední chvíle? Prostě proto.

Takto ostatně premiér Andrej Babiš postupuje prakticky celou dobu svého vládního angažmá. Podle osvědčeného – slibem nezarmoutíš. Stačí připomenout otálení s naplněním slibu, že se armádě vrátí celých deset miliard přesunutých v rozpočtu jako úlitba komunistům.

A vždy se najde buď viník, nebo alespoň nové okolnosti. Klesá tím ale nejen už tak nízká důvěra v premiéra a potažmo vládu, ale i v protikoronavirová opatření jako taková. Zvlášť pokud jsou provázena zmatkem a nejasnostmi, jako je tomu nyní u výběru distributora antigenních testů do škol.

Jsou tu pochyby o vítězné firmě Tardigrad International Consulting, zda vůbec splnila podmínky tendru a jestli je k tomu dost způsobilá. Jeden z členů výběrové komise podal trestní oznámení kvůli tomu, že další, neúspěšný uchazeč (firma Chironax) na ni vyvíjel „nestandardní“ tlak. A v pozadí toho je slovní přestřelka mezi Andrejem Babišem a Janem Hamáčkem, tedy mezi premiérem a vicepremiérem stejné vlády, respektive mezi šéfy dvou koaličních stran.

Bojištěm se jako obvykle staly kromě médií i sociální sítě. Premiér Babiš žádá zrušení tendru a mluví o tom, že testy by mohla rozvážet Správa státních hmotných rezerv (SSHR). Vicepremiér a ministr vnitra Hamáček kontruje tím, že SSHR to už dříve odmítla, a proto to premiér zadal vnitru. Tedy zmatek nad zmatek.

Pokud se nakonec školy během března pro další ročníky neotevřou, bude to nejen výsledek šířící se epidemie, ale i neschopnosti vlády nastolit v nich takové podmínky, aby to výuku umožnilo. Právě školy byly přitom před rokem prvním z míst, na která dopadly restrikce. A v uplynulém roce v nich většina žáků a studentů spíš nebyla, než byla.

Jedno dilema by se tím tedy vyřešilo, to je pravda. Zda vítězný distributor – pokud nebude tendr zrušen – opravdu stihne antigenní testy do škol do konce února dodat. Z toho ale asi těžko mít radost.