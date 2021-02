Babiš chce zrušit Hamáčkův tendr na testy do škol. Studenti se prý beztak do lavic nevrátí | E15.cz

Premiér Andrej Babiš (ANO) bude chtít, aby byla zrušena soutěž na dodávku antigenních testů do škol. Doprovází ji podle něj nejasné a kontroverzní záležitosti. Nákup chce svěřit Správě státních hmotných rezerv. Babiš to v sobotu řekl Seznam Zprávám a České televizi.

Babiš zároveň zpochybnil návrat maturantů a devátých ročníků do škol k začátku března. Podmínkou podle něj bude příznivá epidemická situace, což v současné době není. Vláda o tom rozhodne příští týden. „Takže argument, že musíme rychle vše udělat, tak na to nemůžu přistoupit, protože celá soutěž na antigenní testy byla velice podivná,“ řekl Seznamu.

Ministerstvo vnitra v pátek oznámilo, že antigenní testy pro testování ve školách bude dodávat firma Tardigrad International Consulting. Podle úřadu byla společnost jediná, která splnila jak formální podmínky, tak požadavky na cenu a na schopnost dodat požadované množství testů včas. Smlouva byla podle vyjádření šéfa rezortu Jana Hamáčka (ČSSD) na Twitteru podepsána v pátek.

Server Seznam Zprávy napsal, že vybraná firma podle zadávací dokumentace nesplnila podmínky soutěže. Tendru se podle něj účastnila i společnost Chironax, která nejenže garantovala požadovanou dodávku testů v termínu podle výzvy ministerstva vnitra, ale nabídla i lepší cenu. Ministerstvo vnitra na dotaz serveru uvedlo, že Chironax vyhodnotilo jako rizikovou z hlediska ekonomických dat i spolehlivosti, přestože podle Seznam Zprávy dodává ochranné pomůcky i SSHR.

Babiš poté serveru řekl, že kolem soutěže je „tolik nejasných a kontroverzních věcí“, že bude chtít, aby byla okamžitě zrušena. Poznamenal, že testy od čínského výrobce nabízejí Česku tři firmy. „A vyhrála to tato netransparentní firma, která nemá výkazy a je podivná a nemá žádnou minulost a i přesto soutěž vyhrála,“ řekl Babiš.

Hamáčka premiérova slova rozladila. „Myslel jsem, že si vše vysvětlíme v pondělí na vládě. Nechápu, proč pan premiér bojuje za firmu, která se i jeho jménem snažila od pondělí zakázku nestandardně získat. A Státní hmotné rezervy opakovaně testy odmítly nakupovat, proto to premiér zadal vnitru,“ uvedl Hamáček na Twitteru.

S testy je spojený postupný návrat dětí do škol od začátku března, což vláda slíbila hejtmanům výměnou za prodloužení nouzového stavu. Nejdřív se měli k prezenční výuce vrátit maturanti. „Pokud budeme mít 20 tisíc nakažených na konci února a kapacity nemocnic budou plné, tak pro návrat všech dětí do škol osobně nejsem,“ řekl Babiš. Návrat maturantů a devátých ročníků by podle něj mohl být vyřešen PCR testy. V posledních dnech laboratoře v Česku denně potvrzují 11 tisíc až 12 tisíc pozitivních testů.