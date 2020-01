Komentář Petra Peška: Prostě to sloučíme | E15.cz

Z nevýhody udělat výhodu, z neschopnosti přednost. A šikovně změnit téma a odvést pozornost. Premiér Andrej Babiš rychlým odvoláním ministra dopravy Vladimíra Kremlíka a rozvířením diskuze o slučování ministerstev opět vyjevil svůj styl. Místo jako personalistický tragéd může být vnímán jako rázný manažer, který řeší problémy. Navíc s příslibem úspor. Dost možná mu to opět projde, přinejmenším u jeho příznivců.

Ministr dopravy není jednoduchá funkce, ostatně Karel Havlíček se v historii samostatné České republiky stává 19. správcem tohoto rezortu. O to větší úsilí musí každý premiér vyvinout při výběru správného člověka. A o to větší efekt má jeho selhání. Babiš se rozruch kolem elektronických dálničních známek pokusil přebít briskním Kremlíkovým odvoláním. A rovnou zabil dvě mouchy jednou ranou: souběžně otevřel, či spíš znovuotevřel, debatu o slučování ministerstev dopravy a průmyslu.

Z praktického hlediska by to nemuselo být špatné. Nejen proto, že oba rezorty mají svá sídla blízko, pěšky to není ani čtvrthodinka. Plány na sloučení také nejsou nové. O redukci počtu ministerstev mluvil Babiš už dřív a nebyl jediný. Propojit konkrétně tyto dva rezorty se už v minulosti pokoušela i ODS, záměr lze najít v jejím volebním programu z roku 2013.

Agenda obou ministerstev se překrývá a doplňuje. Problémem ovšem je, že po sloučení by agenda mohla být až příliš široká. Rezort dopravy, který vzhledem k tristnímu stavu infrastruktury vyžaduje plné nasazení, by se mohl stát „vedlejšákem“, totéž hrozí neméně klíčové oblasti průmyslu a obchodu. Případné sloučení je třeba připravit koncepčně a pracovat na něm dlouhé roky. Nejde o redukci ministerských židlí, ale o rozsáhlé organizační změny a legislativní úpravy. Z nynějšího Babišova návrhu ale až příliš zřetelně kouká, že je hnán momentální personální nouzí. Neboli že začíná od konce.

Navíc jsou tu i další možnosti ministerských rošád. Vláda například čerstvě shodila ze stolu návrh hnutí STAN na sloučení ministerstev zemědělství a životního prostředí, přestože bylo plánováno až od roku 2026. Tento krok přitom mělo ve volebním programu i hnutí ANO. „V tuto chvíli to není dostatečně připraveno,“ pravil ministr zemědělství Miroslav Toman za ČSSD.

Premiér možná slučování ministerstev opravdu myslí upřímně. Do debaty přihodil ještě integraci rezortů zdravotnictví a práce. Nechme stranou i otázku, zda by to přineslo reálné, či jen virtuální úspory. Hlavním problémem je, že Babiš k věci přistupuje jako ke všemu, tedy jako k přeskupování provozoven v jakémsi koncernu.