Veselé průzkumy volební - komentář Petra Peška | E15.cz

Především ale vypovídají o tom, jak stojaté jsou současné politické vody, tedy přinejmenším při pohledu na průzkumy prakticky už od minulých sněmovních voleb. A také, jak je třeba brát tyto sondáže s rezervou. A v neposlední řadě mezi nimi rozlišovat. Nebo ještě lépe, nepřikládat jim přehnaně velkou váhu.

Nejdříve úterní souboj Median vs. STEM. Oba mají pochopitelně v čele hnutí ANO, vždy zhruba se stejnou podporou (30/32,7%). Oba nechávají pod pětiprocentní čarou sněmovního ponoru TOP 09 (4,5/4,1 %). Median totéž předpovídá i hnutí STAN (4,5/6 %), což je ale stále v rozmezí statistické chyby. A jinak obě agentury předpovídají, že se do Sněmovny dostanou téměř všechny současné parlamentní strany, přičemž zhruba pět se jich pohybuje kolem zmíněné pětiprocentní hranice.

Jediné, kde se trochu víc liší, je pořadí a podpora kandidátů na stříbrnou volební pozici. Median favorizuje ODS (14/9,8 %), STEM víc věří Pirátům (11,5/13,6 %). A právě rozdíl u občanských demokratů je tím nejlepším důkazem, proč to s vírou v tyto průzkumy nepřehánět. Sice jen čtyři procentní body, což ovšem zároveň znamená oproti Medianu o 30 % předpokládaného zisku méně. Což už je docela velký rozptyl.

Ale dost čísel. Tou hlavní vypovídající hodnotou těchto sondáží je sledování trendů. A když se podíváme na rok stará čísla, nezbývá než konstatovat, že ve voličských náladách žádné velké výkyvy nenastávají. Navzdory kauzám a „kampaním“ obestírajícím premiéra Andreje Babiše a další členy vládního hnutí. Navzdory koaličním třenicím, demonstracím a opozičním snahám nabídnout kvalitnější vládnutí. A zatím i navzdory ekonomickému vývoji.

Stačí pár letmých srovnání. Hnutí ANO mělo u Medianu před rokem…30 %. Tedy na chlup stejně jako nyní. STEM mu předpovídal jen o 0,8 procentního bodu méně než teď. Podobně i další agentury – Kantar CZ (nyní 30 %/před rokem 32 %) a CVVM (32/31 %). Žádné dramatické změny nenastaly ani u ODS a Pirátů. Výsledky během roku jen lehce oscilovaly, podobně jako u dalších stran. Politické vody až na pár jednotlivých okamžiků nezčeřila ani nově vzniklá Trikolóra.

Jestli přistoupíme na rozložení sil předpovídané těmto průzkumy, jde tedy nyní hlavně o to, kdo nakonec urve stříbrnou pozici a kolik stran překročí pět procent. Od toho se bude odvíjet i přerozdělování poslaneckých křesel a vznik koaličních variant. Zatím to ale nevypadá, že by se nabízela alternativa k vládnutí bez hnutí ANO. Což se ale může změnit. Jednak do sněmovních voleb zbývá ještě dost času – více než rok a půl, pokud nebudou předčasné. A o skutečném rozložení sil více napoví letošní krajské (a senátní) klání, navzdory svému odlišnému charakteru.

Navíc se v minulosti už častokrát ukázalo, že ani opakující se výsledky v průzkumech nemusejí odpovídat realitě. Možná si ještě někdo vzpomene na Důchodce za životní jistoty, kteří před volbami v roce 1998 už jen řešili, kolik mandátů z toho nakonec kápne. A nakonec skončili s 3,09 % sotva na Malostranském náměstí a jejich šéfovi Eduardu Kremličkovi nezbylo než splnit svůj předvolební slib a sníst brouka.