Ekonomická krize? Češi ji čekají během pěti let | E15.cz

Ekonomická krize můžeme čekat během pěti let. To je alespoň názor dvou třetin lidí. Češi se připravují úsporami, omezením spotřeby či snahou udržet si stabilní zaměstnání. Své peníze také vkládáme do vlastního bydlení. Vyplývá to z průzkumu Raiffeisen stavební spořitelny.