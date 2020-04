Komentář Petra Stuchlíka: Pokud můžete, plaťte faktury hned | E15.cz

Podnikatelé jsou přirozeně opatrní, vyčkávají, drží peníze a neplatí. Někteří prostě nemají z čeho, jiní pro jistotu, protože neví co bude. A že bude líp, jich věří jen málo. Třicet let české “belle epoque” skončilo, následující roky nebudou jednoduché.

Naprosto jim rozumím. Když bylo Fincentrum tvrdě zasaženo finanční krizí v roce 2008, vydal jsem pokyn, abychom všechny faktury kromě faktur lidem platili dva týdny po splatnosti. Kromě spolupracovníků na fakturu. Nepříjemné opatření, jedno z mnoha. Navíc krize 2008 přišla v době, kdy se Fincentrum ještě neoklepalo z rozsáhlého podvodu klíčového spolupracovníka z roku 2007, který nás stál přes 50 milionů korun. Ale firmě to pomohlo, přežili jsme a Fincentrum se mohlo odrazit ode dna ke čtyřem letům skvělého růstu, který byl završen prodejem majority finančním investorům v roce 2013.

V prosinci 2008 jsme reálně řešili insolvenci a po pěti letech prodávali firmu za miliardu, jak se psalo tehdy v médiích. Mimochodem jsem přesvědčen, že nutnost firmu tvrdě zefektivnit pomohlo jejímu růstu a že by se nám to bez těžkých let nepovedlo. Tolik naděje pro všechny podnikatele, kteří jsou dnes smutní.

Zatímco já jako podnikatel v krizi odkládal platby, pražský radní navrhuje opak. Jednoduché a geniální. Při první z telekonferencí neformální platformy KoroNERV-20 přišel člen zastupitelstva pro finance Pavel Vyhnánek s následujícím:. „Faktury musí město i městské firmy nakonec stejně zaplatit. Dal jsem pokyn všem našim odborům, ať platí faktury ne ve splatnosti, ale hned jak je dostanou. Totéž jsem silně doporučil všem městským firmám i městským částem.“

Praha představuje čtvrtinu české ekonomiky. Tento jednoduchý nápad, navíc v době deflačních tlaků téměř bezbolestný, podnikatelům pomůže. A pomůže jim rychle a hned. Municipality čeká v dalších letech pokles příjmů, krize je zasáhla. Praha je navíc velmi bohaté město. Mile mě proto překvapil Tomáš Macura, primátor Ostravy. „Petře, to měl pan radní dobrý nápad, hned zítra to u nás proberu,“ hlásil mi. Ostrava je ostatně jedním z prvních měst, které svým podnikatelům začalo různým způsobem pomáhat. Rychlou finanční výpomoc tam již dostaly vyplacenu stovky drobných podnikatelů. Záhadou těch nejjednodušších a nejúčinnějších nápadů je, že jsou tak samozřejmé.

Mezi vítěze dnešní doby bezesporu patří prodejní řetězce s potravinami. Mají už měsíc předvánoční týden. Na druhou stranu je rozdíl mezi přijetím zboží a platbou v jejich obchodním modelu důležitým zdrojem zisků, navíc teď mají nějaké vícenáklady. Tomáš Prouza, prezident svazu obchodu a cestovního ruchu ČR, mi řekl, že většina řetězců již zkrátila placení faktur pro drobné dodavatele platby na polovinu. Skvělé!

No a na závěr rohlik.cz, synonymum dnešní doby. „Pořád si musíme přísně hlídat náklady a splatnost, nemáme žádnou bohatou zahraniční matku a jsme vlastně stále start-up. Ale to je dobrý nápad, zejména českým farmářům a drobným podnikatelům rádi pomůžeme a začneme jim platit dříve hned od zítra. Nemají na rozdíl od nadnárodních korporací velké rezervy,“ řekl mi Tomáš Čupr, zakladatel rohlik.cz.

Vy, kteří jste dobu splatnost faktur ještě nezkrátilii, udělejte to, prosím.

Autor je finančník a bývalý komunální politik.