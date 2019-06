Komentář Roberta Maleckého: Babiš, strach a dav | E15.cz

Babišovi demonstrace vadí, ne že ne. Ukazují to poměrně hezky dva premiérovy výroky. „Když lidé řvou na náměstích, že jsem lhář, podvodník a zloděj, je to nepřijatelné,“ říká. NEPŘIJATELNÉ. Babiš říká, že nechce, aby se lidé scházeli na náměstích říkat o něm lži. (Pomineme ověření onoho výroku, hlavně pro částečnou neověřitelnost. Nicméně při lži byl přistižen opakovaně, jeho podvod se aktuálně pohybuje kdesi mezi státním zastupitelstvím a soudem; u zlodějny mu dejme za pravdu.)

Premiérovi by tedy nevadilo, kdyby se lidí sešel milion, aby křičeli pravdy? Ne, nepatřičnost je samozřejmě v demonstracích samotných. „Nechápu, proč lidé demonstrují. Nemají žádný důvod demonstrovat,“ usvědčuje se Babiš. Nechápe, že důvod si lidé určují sami. Může je nakrmit silným Českem, vládními úspěchy, jízdenkami a koblihami, ale oni stejně jdou. Čaulidi nefunguje.

Že se Andrej Babiš davu bojí, ukazuje i jeho zpátečka, kterou nasadil ve věci „tepla a koncertu“. Ještě v úterý říkal, že demonstrace nesleduje. „Nesleduju, proč bych to sledoval. Je hezky, tak oni tam chodí teďka na koncerty,“ řekl Novinkám. Ve středu už bylo všechno jinak. Prý nadsázka, Babiš se omluvil. Cítíme proč: Bál se, síle rozumí. Zpátečka je to preventivně anti-štěpánovská, nechce dopadnout jako šéf pražských komunistů Miroslav Štěpán v roce 1989. Ten vedl nemístné řeči o ustupování „dětem“ a pak se nestačil divit.

Největší změna je v tom, že Andrej Babiš najednou musí vést dva druhy komunikace. Dál bude mluvit především ke svému publiku. Ve svém posledním nedělním čaulidi poselství pochválil řetězové e-maily. Těmi komunikují především lidé mimo sociální sítě, senioři, kteří „už“ mají e-mail, ale nemají Facebook. Tam je základna, kterou bude hnutí ANO oslovovat před příštími volbami, ať už budou řádné, nebo předčasné. Zároveň ale musí komunikovat se svými odpůrci, ovšem jen proto, aby je nedráždil víc, než je nutné. Ne proto, že by si uvědomil potřebu rozdělenou společnost spojovat. Naopak.V dalších měsících to bude hlavně on, kdo tuto roli převezme od prezidenta Zemana a bude témata dál polarizovat. Dosud jakžtakž umírněný, pragmatický přístup k EU přitvrdí v rámci své obhajoby proti zdrcujícímu auditu. Už začal: šéfovi komise Junckerovi si chce v červnu stěžovat na „jeho“ auditory.

To bude 20. června. O tři dny později se demonstranti vydají na Letnou. Oba tábory vědí, že pak přijde prázdninová přestávka čili nás čekají finálové tři týdny. Tak zní odpověď na otázky z úvodu.