Do Česka dorazil další audit k Babišovu střetu zájmů. Zpráva se týká i ministra Tomana | E15.cz

Do Prahy už dorazila poslední z předběžných auditních zpráv týkajících se premiéra Andreje Babiše. Tentokrát se zaměřila na dotace v zemědělství. Podle zdrojů ČTK a dalších médií se zpráva týká také ministra zemědělství Miroslava Tomana (ČSSD).

I druhá zpráva EK podle Hospodářských novin konstatuje, že Babiš je již více než dva roky ve střetu zájmů a firmy ze skupiny Agrofert proto nemají nárok na unijní dotace. Neupřesňuje ale, o jaké sumy z unijní pokladny by Česko mělo přijít. Podle ČTK je ale možné, že EU odmítne proplatit všechny zemědělské dotace pro Agrofert od února 2017, kdy začala platit novela zákona o střetu zájmů označovaná jako lex Babiš.

Podle informací HN, ČTK i Deníku N se zpráva týká také ministra zemědělství Miroslava Tomana (ČSSD).

Odeslání zprávy do Česka oznámil evropský komisař pro rozpočet Günther Oettinger. Ministerstvo zemědělství následně potvrdilo, že zprávu přijalo, dokument již má k dispozici také Státní zemědělský intervenční fond.

Oettinger řekl, že poslední z předběžných auditních zpráv se týká dotací v zemědělství, ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova DG Agri na ní pracovalo poněkud déle než ostatní ředitelství. „Všechny návrhy (auditů) se musí dostat k českým úřadům... takže čekáme na jejich reakci na všechny zprávy, které jsme jim poslali,“ prohlásil.

Místopředseda Evropské komise Valdis Dombrovskis se mezitím ohradil proti slovům premiéra Andreje Babiše, který zpochybňoval profesionalitu a objektivitu auditorů Evropské komise.

Komise dosud nechtěla komentovat dění kolem auditů, které na počátku roku uskutečnila v Česku kvůli možném Babišovu střetu zájmů. Ten opakovaně odmítavě reaguje na předběžnou auditní zprávu, která minulý týden unikla do médií, věc označil za útok proti České republice a auditory za nekompetentní.

„Audit, který se uskutečnil v České republice v lednu a v únoru, se odehrál podle standardních postupů,“ uvedl Dombrovskis. Respektována podle něj byla příslušná pravidla, včetně inspekcí přímo na místě a toho, že se k věci mohly vyjádřit i prověřované subjekty.

Místopředseda komise pro euro a sociální dialog Dombrovskis potvrdil, že EK nyní českým úřadům poskytla návrh závěrečné auditní zprávy, na který česká strana může reagovat.

Oettinger nechtěl Babišova slova komentovat. Novinářům pouze řekl, že komise i její auditoři jsou „objektivní“. Oettinger připomněl, že auditní procedura pokračuje a podílí se na ní lidé z několika generálních ředitelství EK, včetně „jeho“ ředitelství pro rozpočet.

Návrh první auditní zprávy uvádí, že Babiš má dál vliv na koncern Agrofert, který v únoru 2017 převedl do svěřenských fondů, a současně může jako premiér ovlivňovat použití unijních peněz. Česku proto hrozí, že by mohlo podle předběžné zprávy vracet do unijního rozpočtu asi kolem 450 milionů korun dotací, které Agrofert čerpal.

Babiš v úterý a opakovaně návrh auditní zprávy označil za pochybný a zdůraznil, že kvůli němu a kvůli jeho bývalé skupině Agrofert se žádné evropské dotace vracet nebudou.

Babiš před odletem do Británie na oslavy 75. výročí vylodění protinacistických spojenců v Normandii novinářům řekl, že o auditu hodlá koncem měsíce na summitu EU hovořit s předsedou komise Jeanem-Claudem Junckerem. „Já se určitě zeptám pana Junckera, jak je možné, že má takové nekompetentní auditory. Protože jejich chování bylo skandální,“ prohlásil premiér.

„Jsou to profesionálové, kteří vždy pracují objektivním způsobem a plně respektují auditní postupy komise a mezinárodně uznávané auditní standardy,“ zdůraznil o něco později v Bruselu Dombrovskis. Komise podle něj nyní čeká na odpověď Prahy na předběžnou auditní zprávu, kterou teprve poté finalizuje.