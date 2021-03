Komentář Roberta Maleckého: Hraje se o ředitele ČT | E15.cz

V úterý začalo ve sněmovně veřejné slyšení kandidátů do Rady České televize. Jde o čtyři místa v patnáctičlenné radě, uvolní se od května. Kandidátů je přes padesát a hlavní pozornost zatím přitáhla nominace fantoma prezidentských večírků, rádoby novináře Milana Rokytky. To ale není to nejpodstatnější.