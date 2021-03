Komentář Roberta Maleckého: Jaderná účelovka | E15.cz

Známé pořekadlo praví, že když něco vypadá jako kachna, lítá jako kachna, chodí jako kachna a kváká jako kachna, tak je to s největší pravděpodobností kachna. Právě tak když odvolání jaderného zmocněnce Jaroslava Míla vypadá jako účelovka, jsou při tom používány účelové nepravdy a zakrýván zjevný smysl celé rošády, tak to asi od vlády účelovka bude. A to je vážná věc.

Vláda je vrcholným exekutivním orgánem suverénního státu. K tomu bychom dospěli, pokud bychom přečetli příslušné dokumenty, zejména Ústavu a další dosud platné zákony, a řádně je interpretovali. Ve skutečnosti to ale vypadá, že vláda podléhá partikulárním lobbistickým zájmům, jejichž zdroje bychom našli někde na cestě mezi Pražským hradem a Lánskou oborou s pozadím v Kremlu. Přičemž zdrojem těchto zájmů není lid České republiky, jak je psáno a dáno, nýbrž skryté vlivy zřejmě obchodované za politickou moc a udržení při životě. Což je znovu vážná věc.

Jaroslav Míl se stal obětí prosazování těchto zájmů. Spor o dostavbu Dukovan se vyhrotil ve chvíli, kdy se superministr Karel Havlíček v rozporu s předchozím plánem a navzdory varování tajných služeb rozhodl oslovit i ruský Rosatom a poslat mu bezpečnostní dotazník a část zadávací dokumentace. Pak Havlíček provedl úkrok stranou, zdánlivě ustoupil, když nechal věc projednat Bezpečnostní radu státu, ale vzápětí vládě navrhl Mílovo odvolání. Ta mu vyhověla.

Míl stál v cestě. Zvolený postup z pozice vládního zmocněnce kritizoval, navrhl věc zastavit a počkat na politická rozhodnutí, která vzejdou z voleb. Na bezpečnostní radu nebyl pozván a sledoval dění doma u televize. To je bizarní situace, která vyvolává řadu otázek.

Nebezpečně se nám Českem začal vznášet duch bezpečnostní prověrky. Přesněji řečeno nepravd, které o ní vláda šíří. Důvodem k odvolání totiž podle Havlíčka, který ho navrhl, byla „zejména absence patřičného bezpečnostního osvědčení, které se ukázalo být podmínkou pro výkon funkce vládního zmocněnce pro jadernou energetiku“.

Jinými slovy nemá Míl prověrku na stupeň tajné. To by byla samozřejmě v této pozici vážná věc, pokud by neexistovaly vedlejší okolnosti. Míl nižší prověrku má, tu na stupeň tajné měl v minulosti také a asi by nebyl problém o ni znovu požádat, pokud by vláda, která ho do funkce jmenovala, tuto podmínku stanovila. To se ale nestalo a my si připomeneme, že to byla před dvěma lety vláda… tramtarárará… Andreje Babiše. Cimrmanovský šrapnel umístěný do samotného jmenování, využitý peška k odvolání. Čistá práce.

Jaroslava Míla, který v minulosti vedl například ČEZ a disponoval nejvyšším stupněm prověření, zde z prověrky „mistrují“ vyslanci zájmů lidí, kteří jsou z principu neprověřitelní. Bezpečnostní situace lidí kolem Hradu je dostatečně známá, představa, že o prověrku žádá třeba premiér Babiš, který ji má takzvaně ze zákona, je komická. Národní bezpečnostní úřad by explodoval při pouhém náznaku, že se premiér něco takového chystá udělat.

Vláda tlačí oslovení Rosatomu na sílu. Havlíček si k vicepremiérství, dopravě, průmyslu a k obchodu přibral funkci vládního zmocněnce pro jádro a rozhodování o tendru za minimálně 200 miliard korun. Spěchá to, do voleb mnoho času nezbývá. Způsob, jakým byl Míl odstraněn z cesty, by nás měl varovat. Je to mimořádně vážná věc.