Komentář Roberta Maleckého: Klídek na Čapím hnízdě | E15.cz

Slyšíte to ticho? Nebýt hloupé chyby, kdy předseda vlády ukázal na kameru e-mail prokazující, že si nechává posílat korespondenci přes „cizí“ firmu Imoba, skoro by jeden zapomněl, že existuje cosi jako Čapí hnízdo. Nešikovnost, která znovu připomněla spletenec vztahů kolem firem, které Andreji Babišovi nepatří a které mu před vypuknutím epidemie koronaviru způsobovaly největší vrásky na čele.

A teď? Když do vyhledávače zadáme heslo Čapí hnízdo, za čtyři týdny dostaneme dlouhou řadu odkazů. Přesto je jich přibližně třikrát méně než ve srovnatelném období loňského roku. A jakých!

Čapí hnízda pro Strakonice mají zelenou, píše lokální web Jižní Čechy TEĎ. Mezi odkazy je několik on-line přenosů z čapích hnízd, v tuto roční dobu zjevně akčních. A smutná událost z Fryštáku: jeden ze dvojice čápů na komíně uhynul, druhý ho věrně hlídal. I přes tragiku posledního případu je zřejmé, že život kolem čapích hnízd je zcela v normě kruté přírody a v pořádku. Jen kolem Čapího hnízda ticho.

Stojí za to si připomenout, že kdesi na home office sedí státní zástupce Šaroch a s týmem policistů se snaží naplnit pokyn nejvyššího státního zástupce, aby lépe prověřil spojitosti mezi farmou a společnostmi z holdingu Agrofert. Nebýt koronaviru, kladli bychom si otázku, proč to trvá tak dlouho. Loni touto dobou šla kauza ke svému očekávanému finále, policie se chystala Šarochovi navrhnout, aby podal obžalobu.

Pak se do věci vložily lhůty. Do konce srpna bylo třeba rozhodnout, Šaroch stíhání překvapivě zastavil. Pak se čekalo na nadřízeného Erazíma, pamatujete? Vše v řádu dnů, Erazím spis četl na dovolené, takový to byl kalup.

A zase lhůty, tentokrát pro nejvyššího státního zástupce Zemana, který na začátku prosince zastavení stíhání zrušil jako nezákonné. Pak nařídil Šarochovi dál prověřovat. A od té doby? Ticho a klídek.

V lednu státní zástupce oznámil, že nebude znovu žádat sněmovnu o Babišovo vydání. V únoru zastavil dle očekávání stíhání jeho syna. Byla to formalita. Na začátku března Deník N vypátral, že Šaroch dostal k ruce několik policistů a plánuje procházet staré dokumenty a znovu vyslýchat svědky. Prý práce na měsíce. Pak přišel nouzový stav, který třeba výslechům svědků zrovna nepřeje.

Každé výjimečné opatření ovšem skončí. Stejně jako se nezastavil život a umírání v čapích hnízdech, je třeba hlídat, aby se nezastavil i v tom Čapím a kauza nám nezemřela na přestárlost. Což nás oklikou vrací k e-mailu, který si předseda vlády vytiskl ve firmě Imoba. Hloupá chyba, která prořízla ticho kolem Čapího hnízda.

Autor je komentátor webu Hlidacipes.org