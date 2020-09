Komentář Roberta Maleckého: Plukovník problém | E15.cz

Plukovník Roman Prymula sice jako náměstek ministra zdravotnictví nezískal bezpečnostní prověrku, určitě to ale bude vyváženo tím, že mu prezident dá státní vyznamenání. Ironie, s níž nástup nového ministra zdravotnictví do funkce glosoval senátor Jan Žaloudík (za ČSSD), ukazuje, jak absurdní dobu stále žijeme.

Můžeme si to říct i jinak: do vlády člověka, který obešel pravidla lustračního zákona, přichází člověk, který obešel pravidla bezpečnostních prověrek. Premiér v permanentním střetu zájmů si přivádí ministra ze střetu zájmů podezřelého.

V obou případech u toho byl Miloš Zeman. Nejmenuji žádného ministra bez čistého lustračního osvědčení, říkal na podzim roku 2013 po sněmovních volbách. Přesto se zkraje roku 2014 v Sobotkově vládě objevil jako ministr financí Andrej Babiš, jehož lustrační osvědčení nikdo nikdy neviděl, protože žádné nemá. A když hrozilo, že z toho bude průšvih, koalice ČSSD, ANO a lidovců raději nechala navěky změnit lustrační zákon.

S Prymulou se to má tak, že když to nešlo dveřmi, vrátil se na ministerstvo oknem. A rovnou do křesla ministra. Ani teď prezident Zeman vůbec neprotestoval.

Povinné prověrky přitom ministerstvo nenařídilo jen tak z plezíru. Prověrky pro náměstky na nejnižší stupeň "důvěrné" začalo požadovat loni v březnu. Důvodem bylo blížící se předsednictví Česka v Evropské unii a s tím související zpracovávání citlivých dokumentů. Jako jedinému náměstkovi se Prymulovi bezpečnostní prověrku nepodařilo získat, Národní bezpečnostní úřad ani přes prodloužení lhůty do letošního jara jeho řízení neuzavřel. Což signalizuje problém. Podle Zdravotnického deníku mělo jít mimo jiné o Prymulovo dřívější působení ve společnosti Biovomed, která patřila jeho dceři ve stejné době, kdy on zastával post ředitele Fakultní nemocnice v Hradci Králové. Klasický střet zájmů. Pak je v pozadí ještě plukovníkovo napojení na Čínu a snaha postavit právě v Hradci Králové centrum čínské medicíny. Což je mimochodem věc, kterou zarazil právě odcházející ministr Adam Vojtěch.

Prymulův odchod z ministerstva v polovině května provázely nepěkné okolnosti. Rajtuje teď tygra pomsty, z něhož není snadné sesednout. A nejde jen o ministra Vojtěcha. Spory měl už s exministrem Svatoplukem Němečkem (ČSSD), který ho z Hradce odvolal. Pak s některými Vojtěchovými náměstky, kteří stáli v pozadí zavedení povinných prověrek. Jakoby na ministerstvu existovala dvě mocenská centra, jedna skupina se snažila vyštípat druhou, spolupráce drhla. A na této nevraživosti těžko něco změní odchod Adama Vojtěcha. O atmosféře, která na jaře během první vlny koronavirové krize na ministerstvu panovala, dobře svědčí třeba květnový Prymulův výrok na odchodnou. Povinnou prověrku prý vnímal jako účelovou věc, protože se ho prý v úřadu bojí. Proč? „To je jednoduché vysvětlení. Kvůli popularitě,“ řekl tehdy serveru Seznam Zprávy.

Teď už Prymula prověrku nepotřebuje, ministři se s utajovanými skutečnostmi smějí seznamovat tzv. „ze zákona“, tedy bez omezení. Ptáte se, kam zmizel Prymulův bezpečnostní problém? Nikam, je tu stále. Pro lepší názornost si to můžeme představit třeba tak, že byl včera odpoledne spláchnut na toaletě v sídle prezidenta v Lánech. Spolu s dobrými politickými mravy a základní obezřetností.