Komentář Roberta Maleckého: Pohádka o policajtovi | E15.cz

Tolik ve stručnosti popis kauzy, která v minulých dnech ozvlávštnila tu krásnou dobu, kterou musíme žít. A teď co to vlastně znamená.

Na první pohled je situace jasná. Šéf policie Jan Švejdar argumentuje služebním zákonem, který jakékoli působení policistů ve prospěch politických stran zakazuje. Tečka. Nepříliš důvěryhodně působí námitka Pirátů, že Šmíd nebyl stálým členem jejich bezpečnostního týmu, ale byl přizván jen jako host. „Příslušníci bezpečnostních sborů běžně připomínkují legislativu i u jiných politických stran či v rámci státní správy, na rozdíl od Pirátů však tyto strany a pracoviště o jednáních nevedou veřejné zápisy,“ říká pirátský bezpečnostní expert Lukáš Kolářík. Argument je to hezký, ovšem bez konkrétních příkladů falešný. Legislativa se navíc netvoří ve stranických sekretariátech, ale v legislativním kolečku, kde se k bezpečnostním normám samozřejmě vyjadřuje i policie či vnitro. Nikoli ovšem jednotliví policisté naklonění jednotlivým stranám.

Je jasné, proč je celá věc tak citlivá. Nejde o legislativu. Jde o podezření – a teď mluvíme zcela obecně – že může docházet k vynášení informací. Ovšem toto pohoršení je poněkud licoměrné. O tom, že ze živých svazků informace tečou, pochybuje málokdo. Po Praze se potulují nejrůznější analytické zprávy více či méně postavené na faktech. Tvoří základ práce některých vlivových agentur a prodavačů deště.

Jenže, ruku na srdce, opravdu se to dělá tak, že svůj policejní zdroj napíšeme na veřejně dostupný seznam spolupracovníků stranického sekretariátu? Opravdu jsme ochotni považovat případ pirátského konzultanta za odhalení problému a vzít ho k projednání na půdu bezpečnostního výboru sněmovny?

Přesně to se stane. Zítra se poslanci sejdou dokonce mimořádně a budou debatovat, nakolik se policisté mohou angažovat v politice. Fajn, nechť diskutují, možná by ale stačilo si otevřít zákon. A bylo by po diskuzi. Jenže to by samozřejmě omezilo možnosti zviditelnit se v době předvolební.

Závěr zní, že téma bude žít přesně do páteční čtrnácté hodiny, kdy se otevřou volební místnosti. Pak po něm pes neštěkne.

Autor je komentátor serveru HlídacíPes.org