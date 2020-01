Komentář Roberta Maleckého: Rezignace tweetem | E15.cz

Nejčerstvější případ konce šéfa Českého telekomunikačního úřadu vychází z kombinace uvedených schopností. A je v něm i cosi navíc.

Na první pohled je jasno. Vláda odvolala šéfa ČTÚ Jaromíra Nováka a hned jmenovala novou předsedkyní Hanu Továrkovou. Nováka si vláda na jednání, kde měl být odvolán, ani nepozvala. A tak rezignoval sám. Předem.

Rezignační dopis zveřejnil na Twitteru. I v tom je kus svědectví o dnešní době. Věcně si Novák stěžuje na připomínky ministerstva průmyslu k chystané dražbě frekvencí pro výstavbu mobilních sítí páté generace. „S ohledem na svou profesionální a osobní integritu bych se nedokázal podepsat pod takové podmínky aukce, které podle mého hlubokého přesvědčení nepovedou ke zlepšení konkurenčního prostředí na českém trhu,“ napsal Novák ministru Havlíčkovi.

To vypadá vážně. Věc má ale i druhou stranu. Do chystané aukce se podle veřejných informací chystalo vstoupit minimum možných nových hráčů, dokonce snad jen jediný. A to je nejen podle vlády málo na to, aby vůbec měla smysl. „Několikaměsíční odklad je lepší řešení než trvat na tom, že vše dopadlo skvěle, ale pacient zemřel. A výsledkem bude to, že trh nebude fungovat, jak by měl,“ říká ministr Havlíček.

Co to znamená v praxi? Havlíček varuje před situací, kdy se kmitočty sice vydraží, ale vinou nedostatečného tlaku konkurence se zavede pouze „rychlejší LTE“, tedy síť čtvrté generace bez vymožeností sítě o generaci vyšší. Ty vymoženosti ale český průmysl potřebuje, pokud chce potvrdit své ambice stát se dravým hráčem v inovacích.

„Aukce nastaví podmínky podnikání na mobilním trhu na dalších deset let. Buď to můžeme udělat dobře a ekonomiku to významně posune, anebo špatně, a pak nám tedy nezbude než dalších deset let plakat, podobně jako to děláme už od roku 2013, kdy proběhla aukce na 4G,“ varoval nedávno komunikační expert Michal Čupa.

Co Novákovu i Havlíčkovu verzi spojuje? Chaos. Vláda rozhoduje o šéfovi klíčového úřadu, ale nepozve ho na jednání. Problém ani zdaleka nevznikl včera, nicméně debatu ve státní správě nahrazuje Twitter. Babišova vláda rozhodně zvládá personální práci „ad selfie“. Naživo jí to ovšem zdaleka tolik nejde. Škoda. Přitom by se jednalo jen o obyčejný upgrade z 1G (odvolání) na 2G – odvolání s obyčejnou slušností.