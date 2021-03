Komentář Roberta Maleckého: Sóloakce s vakcínami | E15.cz

Slovenský premiér Igor Matovič čelí na domácí politické scéně vážné vládní krizi kvůli tomu, že tajně nakoupil neschválenou ruskou vakcínu Sputnik. Jednalo se o sóloakci, o které předem nevěděli ani jeho koaliční partneři, ani prezidentka Zuzana Čaputová. V Česku by se to stát nemohlo. Zde máme kromě tajného vyjednávání o dodávkách Sputniku totéž i s vakcínou z Číny, a navíc se na něm podílí premiér s prezidentem.

Příkladná spolupráce. Zahraniční média vykreslují současné Česko jako ostrov zkázy a beznaděje. Všímají si katastrofální ztráty důvěry obyvatel směrem k tuzemské vládnoucí garnituře. A samozřejmě kritické situace v našich nemocnicích.

Boj s koronavirem se vydal dvěma směry. Zatímco sledujeme vládní snahu zvládnout aktuální krizi prostřednictvím uzávěry okresů a pomocí testování ve firmách, ti prozíravější politici už vědí, že z hlediska politického marketingu bude vítězem jen ten, kdo se bude moci nechat spojovat s úspěšným očkováním.

A protože je situace zoufalá, dělají zdánlivě zoufalé kroky. Kroky sólo a za každou cenu. Andrej Babiš nechal navenek lockdown v rukou ministrů Blatného a Hamáčka. Má to pro něj hned několik výhod. Předně se objevují vážná varování, že uzávěra v nastavené podobě při současné náloži viru nebude stačit. A už vůbec ne za tři týdny, o které Babiš ve sněmovně požádal jako o poslední šanci.

Pak přijde okamžik, kdy ukáže na viníky. Nezvládl to Blatný, nezvládl to Hamáček. Politicky čistá práce, Blatný jako obětní beránek odejde, Hamáček oslabí, bude to win-win. Taková situace by samozřejmě poškodila vládu jako celek, a tedy i Andreje Babiše. Zde přichází příležitost pro prozíravého politika, který v tu chvíli vytahuje trumf: očkování.

Ze všech zemí, kde už dokázali proočkovat významnou část populace, přicházejí stejná čísla. Očkování funguje. Český lockdown je jen záchranná brzda, která má krátkodobě odvrátit nebo alespoň zmírnit kolaps zdravotnictví. Nebo zabránit tomu, aby trval významně déle než měsíc. Takový je maximální horizont účinku opatření, které je krizové, zoufalé, ale situaci do budoucna stejně neřeší.

Řešením je výhradně očkování. V Česku je situace specifická tím, že se nejpozději od prosincového vyhlášení termínu voleb nacházíme v permanentní předvolební kampani. Ta bude mít letos jediné téma, a tím je zvládnutí koronavirové krize.

Sněmovní opozice má smůlu, v nastolování agendy bude vždy o krok za vládními stranami. A pro vládu je koronakrize ve SWOT analýze silných a slabých stránek zároveň příležitostí i hrozbou. Když očkování zvládne, vyhraje. Když propadne, propadne celkově a začnou se počítat i její staré chyby. Takhle jednoduché to z hlediska marketingu je.

Andrej Babiš a jeho politický podporovatel Miloš Zeman hrají s ruskou a čínskou vakcínou vabank. Řekli jsme, že marketingově prozíravý politik bude hrát očkovací kartu za každou cenu. A bude ji hrát sólo, v předvolební kampani se nelze o úspěchy dělit. Zde vidíme důvod, proč se vyjednávání o ruském Sputniku nebo čínském Sinopharmu vynořují náhle, z pološera.

A také stojí za zmínku, že v obou případech měl Hrad potřebu zmínit, že se tak dělo se souhlasem nebo na žádost předsedy vlády. Zbývá otázka, kolik nás taková politická hra bude stát. Jak u Ruska, tak i u Číny je vývoz vakcíny zároveň exportem ideologickým.

Cena za vakcínu se nepočítá v rublech, jüanech ani v dolarech. Je to něco za něco v oblastech, které nám možná ve vrcholící pandemické krizi nepřijdou tak významné, ale platit za ně budeme dlouho. I desetiletí. A je třeba říct, že je to cena za jednu volební kampaň.

