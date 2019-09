Komentář Roberta Maleckého: Zemanův balonek | E15.cz

Kauza zvaná Čapí hnízdo bude navždy zapsána zlatým písmem do dějin posthavlovské České republiky. Do éry, v níž jeho absurdní dramata přešla do reality. V ní se každým dnem posouvá hranice možného. Co bylo ještě včera jen zapuzenou myšlenkou, dnes rovnou žijeme. Bez varování.

Autor těchto řádek někdy přede dvěma lety veřejně vyslovil názor, že Čapí hnízdo může dospět až k abolici, tedy k zastavení stíhání prezidentem republiky – a byl označen jemně řečeno za blázna.

Pak se před pár dny ve veřejném prostoru šeptem objevila teorie, že prezident může do věci vstoupit přes pochvalu „statečného státního zástupce, který proti všem rozhodl o Babišově nevině“; a stále to vypadalo poněkud neuvěřitelně.

A vida. „V mém případě je samozřejmě možné zvažovat kroky. Ale ty kroky budou aktuální teprve tehdy, když bude ukončeno, ať už s jakýmkoliv výsledkem, toto posuzování na úrovni státního zastupitelství,“ řekl Miloš Zeman v pořadu Týden s prezidentem TV Barrandov. A pak dokonce zavtipkoval: „Jinak bych chtěl dodat, že mně je Andrej Babiš sympatický, neboť ho pokládám za druhého nejlepšího premiéra české vlády. Hned po mně.“

Když jsme se dostatečně dopopadali za břicha, dostavila se analýza. Ta říká, že prezident, bezesporu největší hráč mezi aktivními politiky, nikdy neříká nic jen tak. Jistě: můžeme si namlouvat, že ve své poťouchlosti chce jen zabrnkat na strunu těm, které takové prohlášení vytočí doběla, jak se okamžitě spolehlivě stalo.

Pravděpodobnější ovšem je, že i prezident si uvědomuje, jak těžký kalibr by zbavení případné obžaloby premiéra Babiše představovalo a že takový Kajínek je proti tomu čajíček. A to záměrně vypouštíme podružné detaily, jako že by si předseda vlády musel abolici buď spolupodepsat sám, nebo to přehodit na ministryni spravedlnosti Marii Benešovou. Sportovně řečeno by tak zvýšil návštěvu na Letné z 300 tisíc na nějaký půlmilion i víc.

A tak prezident vypustil balonek. Ten má hned několik úkolů. Předně připomenout, že on je stále ve hře a chce zůstat hegemonem české politiky. Druhak otestovat, jak by společnost takovou možnost přijala – a pomalu ji na ni nechat zvyknout.

Protože doba takovým experimentům přeje, dovolíme si opět malou předpověď. Pokud se nadřízení státního zástupce Šarocha neztotožní s jeho návrhem zastavit stíhání Babiše a jeho pěti spoluobviněných, půjde si statečný žalobce na podzim pro metál. A Babiš pro abolici.

Na Letné si pak v listopadu zazpíváme nějakou pěknou písničku. Třeba nás tentokrát absurdno nedožene.