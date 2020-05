Komentář Štěpána Křečka: Snížení úrokové sazby přinese oslabení koruny a levnější hypotéky | E15.cz

Bankovní rada České národní banky ve čtrvtek rozhodla o dalším výrazném snížení úrokových sazeb. Základní úroková sazba byla sníženo o 75 bazických bodů na 0,25 procenta. Rovněž bylo rozhodnuto o snížení lombardní sazby na hodnotu 1,00 procenta. Diskontní sazba zůstala nezměněna ve výši 0,05 procenta.

Nižší úrokové sazby v ekonomice by měly zlepšit podmínky při poskytování úvěrů. Subjekty, které se dostávají do finančních problémů, si budou moci půjčovat za nižší úrok. To by mělo pomoci překonat krizové období. Poskytovatelé úvěrů se však mohou zdráhat půjčovat finanční prostředky méně bonitním klientům. Nelze proto předpokládat, že by nižší úrokové sazby dokázaly vyřešit všechny současné problémy.

Snížení úrokových sazeb v ekonomice by se mělo odrazit i v nižších úrokových sazbách na hypotečních úvěrech. I zde však platí, že poskytovatelé hypoték si budou důkladně vybírat, komu finanční prostředky poskytnou. Lidé navíc v současné době nejeví zájem o nákup nemovitostí, takže jsme svědky zamrzání realitního trhu.

Nižší úrokové sazby mohou vést k oslabení kurzu koruny. Česká národní banka však disponuje obrovskými devizovými rezervami. Ty může v případě potřeby využít ke stabilizaci měnového kurzu. Navíc k uvolňování měnové politiky přistupují i další centrální banky po celém světě. Snižování úrokových sazeb v České republice má tedy na kurz koruny menší vliv, než bývá obvyklé.

Autor je hlavním ekonomem BH Securities