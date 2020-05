Komentář Štěpána Křečka: Stát by měl využít klesající ceny ropy, může ušetřit stovky milionů | E15.cz

„Česká republika by měla využít nebývalé situace na trhu s ropou a doplnit nádrže státních hmotných rezerv až po okraj. Může díky tomu ušetřit stovky milionů korun,“ říká hlavní ekonom BHS Štěpán Křeček.

Ceny na čerpacích stanicích jsou rekordně nízké a dál klesají. V úterý 28. dubna se průměrná cena benzinu pohybovala na úrovni 26,16 koruny za litr. To bylo o 6,01 koruny za litr méně než na začátku letošního roku. Podobná situace je i u nafty. Její průměrná cena se včera pohybovala na úrovni 26,35 koruny za litr, což bylo o 5,44 koruny za litr méně než z kraje letošního roku.

Ceny pohonných hmot začaly výrazně klesat v průběhu března a od té doby se snižování cen nezastavilo. Na situaci nic nezměnil ani slabý kurz koruny vůči dolaru. Zatímco ještě 9. března se jeden dolar dal pořídit za 22,27 koruny, momentálně by nám nestačilo ani 25 korun. Slabá koruna prodražuje dovoz do České republiky, což se týká i ropy. Přesto kurz koruny vůči dolaru momentálně není hlavním faktorem, který by určoval ceny na čerpacích stanicích. Klíčová je cena ropy, která se zhroutila na rekordně nízkou úroveň. Ropa Brent se aktuálně obchoduje za 21 dolarů za barel, což je méně než třetinová cena oproti začátku letošního roku.

Ještě výraznějšímu snížení cen pohonných hmot brání vysoké daně. Když si koupíme litr benzinu za 26,16 koruny, tak odevzdáme 4,54 koruny na DPH. Na spotřební daň odvedeme dalších 12,84 koruny. Daně tedy celkově tvoří 66 procent koncové ceny. Litr benzinu bez daní by stál pouze 8,78 koruny. Podobná je situace i u nafty. Z průměrné ceny 26,35 koruny za litr tvoří DPH 4,57 koruny a spotřební daň 10,95 koruny. Daně tedy představují 59 procent koncové ceny nafty.

Stát by se měl pokusit využít nízkých cen ropy. To může udělat například tím, že naplní nádrže svých hmotných rezerv až po okraj. Vyšší zásoby ropy pomohou České republice přestát nepříjemné události ve světě, které dříve či později přijdou. V minulosti se nám zásoby ropy hodily, když došlo ke kontaminaci ropovodu Družba nebo se zvyšovalo napětí mezi Ukrajinou a Ruskem. Až dojde k obnově globální ekonomiky cena ropy pravděpodobně vzroste. V té době se nám levně pořízené zásoby ropy budou hodit.