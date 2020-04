Cena benzinu může jít pod 20 korun, říká šéf sítě benzínek Ono | E15.cz

Museli jste v minulých týdnech nějak omezit provoz na vašich pumpách?

Nyní máme 42 čerpacích stanic, z nich je asi šest u německých a rakouských hranic. Tam se pokles projevil, snížil se také počet kamionů. Ale zase podle mého s poklesem cen přibylo osobních aut, u benzinu ve vnitrozemí máme nárůst. Celkově jsme tak na 80 procentech obvyklého prodeje pohonných hmot. A museli jsme uzavřít několik restaurací, lidi z nich jsme převedli na jiné práce.

Jak jste zmínil, výrazně klesla cena benzinu a nafty a stále padá, dělají si zákazníci zásoby?

Běžte se podívat k pumpám v Praze a okolí. O stovky procent nám stoupl prodej kanystrů. Skoro každý druhý si dělá zásoby. Teď máme benzin za 22,50 korun za litr (ve čtvrtek, pozn. red.) a cena stále padá, už je to rozdíl zhruba sedm korun od začátku změn na burze. Takže ano. Zásoby dělají hlavně lidé z vesnic a chalupáři.

Kam se cena podle vás může ještě dostat?

Daně tvoří asi 16 korun na litr, korunu si bere dopravce, zhruba korunu my. V rafinérii dnes stojí litr benzinu nejvýše čtyři koruny, tak pokud by klesla jejich cena na korunu, strop je 19 korun za litr. Ale to se, předpokládám, nestane. Bylo by naopak lepší, kdyby ta cena začala stoupat.

Při současné situaci máte tedy výhodnější pozici vůči dodavatelům?

Máme dlouhodobé, roční kontrakty, takže podmínky jsou stejné, jen s nějakým zpožděním upravují ceny podle pohybů na burze, aby na tom neprodělali. My máme marže stejné, jen se nám snižuje obrat.

Zaznamenal jste, že by některé firmy kvůli omezením pumpy zavíraly?

Ty větší sítě si to podrží, mají příjmy i odjinud. Zatím jsem neregistroval, že by někdo pumpu prodával, nikdo nás s tím tedy neoslovil. Možná se to projeví za delší dobu teprve, nevím. Třeba mají provozovatelé rezervy, záleží hlavně, jak dlouho omezení budou trvat.

A obecně tedy benzínky zasáhly spíše vládní opatření, nebo pokles cen?

Asi spíše ta omezení, pumpy u hranic se skoro zastavily, tam snad skutečně některé dočasně uzavřely. Pro naší branži bude otevření hranic určitě zásadní.