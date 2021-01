Ani koronavirus energošmejdy nezastavil - komentář Tomáše Prouzy | E15.cz

Když o něčem řekneme, že je to „za pět minut dvanáct“, přiznáváme, že jsme to stihli skutečně na poslední chvíli. V případě chystané novely energetického zákona, která má za úkol především pročistit tuzemský energetický trh a vyhnat z něj energošmejdy, to již bohužel neplatí.