Naděje žije. Microsoft by ještě mohl oživit plán na výstavbu datového centra v Praze, do kterého chtěl investovat zhruba pět a půl miliardy korun. Loni na podzim od záměru ustoupil kvůli zdlouhavým rozhodovacím procesům, zejména nejasnostem kolem územního plánu a dlouhému stavebnímu řízení, o čemž e15 informovala jako první. Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela téma otevřel při své návštěvě Seattlu na konci minulého týdne. Přemlouval zástupce Microsoftu, aby pražský projekt přece jen uskutečnili.

„Myšlenka jejich datového centra v České republice není ukončená a jenom spí z nějakých objektivních důvodů. My už děláme legislativní kroky, abychom to změnili, ať už se to týká strategických projektů, strategické infrastruktury, nebo akceleračních zón,“ řekl e15 Síkela (za STAN) a jako první člen vlády se tak k tématu podrobně vyjádřil.

O tom, že celý plán ještě není úplně u ledu, svědčí i příprava zástupců Microsoftu na setkání s českou delegací. Společnost svolala před jednáním interní poradu právě na téma vzniku nového datacentra v Praze. „Ten projekt je přerušen, není zamítnut,“ upřesnil Síkela. Microsoft je v komentování svých plánů tradičně opatrný. „Pokračujeme ve vyhodnocování situace,“ vzkázala tisková mluvčí české pobočky Karolína Kříženecká.