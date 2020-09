Válka s energošmejdy není zdaleka dobojována. Jsme v poločase | E15.cz

Oklepali se z koronakrize. Bohužel to není dobrá zpráva. Energetičtí šmejdi přišli na kreativní způsob, jak zase něco trhnout.

Během uplynulých týdnů se mnoho lidí dočkalo nevyžádaného telefonátu, v němž jim milý pán nebo paní sdělili, že je vybral počítač a oni tak mohou být zařazeni do soutěže o nejnižší ceny energií na trhu. Stačilo pár přitakání a už měli podepsanou novou smlouvu.

Jiný příběh je o tom, že se prý lidem díky koronaviru snižují ceny. V takových chvílích si říkám, že už je skutečně nejvyšší čas, aby platila novela energetického zákona. Ta se konečně dostala na stůl poslancům a čeká nás její schvalování. Nenechme se však ukolébat pocitem, že už máme vítězství nad energošmejdy takříkajíc v kapse. Válka je dlouhá a my jsme teď pouze vstoupili do její další fáze.

Teprve následující měsíce ukážou, zda regulátor konečně dostane do rukou účinné nástroje, které zatnou energošmejdům tipec. Chystaná opatření, jako je definice činnosti zprostředkovatele, zavedení povinného registru nebo zákaz celé řady šmejdských praktik sice poctiví dodavatelé energií a spotřebitelé vítají, ale stejně tak mají i mnoho odpůrců.

Bylo by naivní se domnívat, že se energošmejdi s vyhlídkou na brzký konec svého výnosného podnikání jednoduše smíří. Místo toho nás čekají perné měsíce. Mezi energošmejdy nejsou pouze jednotliví nepoctiví zprostředkovatelé, kteří se živí tím, že na vlastní triko okrádají seniory, ale i velké firmy s tržbami v řádech desítek či stovek milionů. Pro tak silné hráče na trhu není problém zaplatit si špičkové lobbisty, kteří se pokusí ovlivnit zákonodárce, aby pozměňovacími návrhy opatření posilující práva spotřebitelů rozmělnili do té míry, že novelu v podstatě vykastrují. Konečně nestalo by se tak poprvé ani naposledy.

Nezávidím poslancům i senátorům, přesto se mi chce věřit, že těmto tlakům nakonec nepodlehnou. Proti energošmejdům a jejich zájmům hraje hned několik faktorů. Nejen, že se na potřebě regulace zprostředkovatelů shoduje celý trh, ale zapomenout bychom neměli ani na to, že opět nastává sezona podkuřování voličům.

Letos na podzim nás čekají volby do třetiny senátu a krajských zastupitelstev, ale především se na jaře bude rozhodovat o složení nové poslanecké sněmovny. Jen málokterému politikovi napříč celým politickým spektrem by se chtělo vysvětlovat voličům, proč nezvedl ruku pro posílení jejich spotřebitelských práv a místo nich dal přednost zájmům energošmejdů.

Jistou zárukou, že vše dobře dopadne, je i samotná osoba zpravodaje zákona poslance Patrika Nachera, jenž si získal pověst neohroženého a nekompromisního bojovníka za práva spotřebitelů. Ačkoli ve mně všechny argumenty, které jsem právě vyjmenoval, vzbuzují pocit mírného optimismu, existuje zde i úplně jiná hrozba.

O novele se často zkratkovitě hovoří zejména v souvislosti s bojem proti energošmejdům a posílením práv spotřebitelů, ve skutečnosti však řeší fungování celého odvětví a primárně se zabývá transpozicí evropské legislativy. Při té příležitosti si ale svou polívčičku bude snažit přihřát i řada jiných hráčů. Už teď se v zákulisí hovoří o potřebě definice ukládání elektřiny nebo transformaci institucí na energetickém trhu. Bezpochyby se najdou stovky dalších neodkladných, důležitých a potřebných změn. Ty mohou v lepším případě způsobit, že se novela zpozdí pouze o pár měsíců. V tom horším se její schválení zcela zablokuje. Na takový výsledek bychom ovšem doplatili všichni, tedy s výjimkou energošmejdů.

Autor je prezidentem Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR a viceprezident Hospodářské komory ČR