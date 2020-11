Fico a obludné rozměry zločinu - komentář Tomáše Skřivánka | E15.cz

Nebýt pandemie korony, která slovenského premiéra připravuje o podporu veřejnosti i koaličních partnerů, byl by Igor Matovič vnímaný jednoznačně jako úspěšný politik, který plní to, co před volbami slíbil. Jeho hlavním cílem bylo zatočit s mafií okolo bývalé slovenské vládní strany Směr Roberta Fica. To se nyní naplno děje.

Policie a prokuratura se činí a ve vazbě skončili v poslední době třeba bývalý ředitel policejní agentury pro boj s nejtěžšími zločiny, policejní prezident, šéf protikorupční jednotky policie, speciální prokurátor dozorující nejtěžší zločiny, státní tajemnice ministerstva spravedlnosti, šéf správy státních hmotných rezerv, ředitel kriminálního úřadu finanční správy a mnoho vlivných podnikatelů na ně napojených. Obvinění jsou pro všechny prakticky totožná: vydírání, falešná vyšetřování, zametání případů pod koberec, obchod s informacemi.

Je zřejmé, že skupina okolo bývalého policejního prezidenta si heslo „pomáhat a chránit“ vyložila po svém. Roky si mezi sebou prostřednictvím zastrašování a vydírání rozdělovala úplatky a chránila především systém policie v policii, který vytvořila. Skupina podle vznesených obvinění nelegálně využívala policejní databáze a kromě byznysu se zjištěními údajně postupovala informace výše, politikům z bývalých vládních stran. Kvůli pravděpodobným vazbám na politiky se před kameru v poslední době několikrát postavil expremiér Robert Fico, aby národu vyprávěl o protiprávním konání současné prokuratury a policie.

Události vtáhly do hry i exministra vnitra Roberta Kaliňáka, který už v tuctu rozhovorů vysvětloval, že se jedná o justiční omyl a neexistuje možnost, že by jím kdysi jmenovaní šéfové policejních složek byli do něčeho namočení. Zda byli tito vládní politici do systému zapojeni, nebo ho jen tolerovali, je to, o co se nyní hraje a co se ukáže v nejbližších týdnech.

Dozorující prokurátor veřejně vyzval všechny, kdo věděli o páchání trestné činnosti, nebo se na ní dokonce podíleli, aby se urychleně dostavili na policii. I kdyby bývalý předseda vlády a jeho ministr vnitra neměli tušení, že jim v justici, prokuratuře, na úřadech a na policii roste stát ve státě, nesou za to plnou politickou odpovědnost.

V časech, kdy organizovaný zločin na Slovensku vyrostl do obludných rozměrů, seděli právě oni v těch rozhodujících křeslech a to za stranu Směr – sociální demokracie, která tvrdila, že buduje sociální stát a myslí především na ty nejzranitelnější.