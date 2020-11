Fico a Kaliňák jsou kvůli policejní kauze v ohrožení | E15.cz

„Je to na politickou objednávku. Všichni jsme po převzetí moci slyšeli, kdo všechno má být popravený. Politiky počínaje až po jednotlivé policejní funkcionáře,“ prohlásil Kaliňák ve středečním rozhovoru pro deník Pravda. Vyzval, aby se kauza řešila bez „politického nánosu“.

Rozkrývání korupce v nejvyšších patrech slovenské politiky a justice začalo pod tlakem veřejnosti po vraždě novináře Jána Kuciaka počátkem roku 2018. Dalším impulzem byly letošní volby, Matovičovi Obyčejní lidé a nezávislé osobnosti v nich zvítězili kvůli slibům, že Slovensko zbaví „mafie“ a korupce„. “Deset let jsem v politice toužil po tom, aby poctiví policajti, prokurátoři a soudci měli úplně rozvázané ruce a mohli jít po zločinech jako po uzeném,„ prohlásil k současné situaci Matovič v rádiu Expres.

Ústřední postavou celé kauzy je nitranský podnikatel Norbert Bödör, jehož jméno vyplavalo v souvislosti s vyšetřováním vraždy Jána Kuciaka. Bödör se sice snažil dlouho držet stanou, proslýchalo se o něm ale už dříve, že má velmi dobré kontakty na policii. Bezpečnostní agentura Bonul, kterou formálně řídil jeho otec, získávala za vlády Směru významné zakázky. Jeho vliv však zřejmě sahal do mnohých dalších oblastí. V červenci skončil ve vazbě v souvislosti s podezřením, týkajícím se příjímání úplatků za vyřizování zemědělských dotací.

Od počátku se spekulovalo o tom, že podnikatel by mohl spolupracovat s policií a srazit tak vaz svým vlivným známým. Začaly se objevovat informace, že uvnitř policie už v roce 2012 vytvořil skupinu, která mu šla ve všem na ruku. Nyní byli v rámci akce Očistec zadrženi nejen Bödörův vzdálený příbuzný Gašpar, který v čele policie skončil po Kuciakově vraždě, ale i bývalí šéfové různých policejních složek.

Všichni tak s napětím čekají, zda řetězec stíhání a obvinění tímto skončil nebo ještě nejde o vrchol pyramidy. Kaliňák byl totiž vždy považován za těžkou váhu Směru, jeho vliv se téměř rovnal Ficovu. Je těžké si představit, že by policejní prezident mohl řídit tak citlivé operace za jeho zády. Exministr se však snaží od kauzy distancovat, tvrdí mimo jiné, že Gašpar byl generál, který si nenechal příliš do svých záležitostí mluvit.

Připustil však, že od roku 2016 zná Bödöra a potkával se s ním na společenských akcích. V poslední době spolu byli v intenzivnějším kontaktu, jelikož po Kaliňákově návratu k advokacii probírali nápad, že by mohl podnikatele zastupovat. “Pak jsme ale usoudili, že bych pro něj mohl představovat spíše přítěž nebo pomoc,„ uvedl Kaliňák.

Otazník se vznáší i nad tím, zda by mohl v síti skončit samotný expremiér. Existuje totiž podezření, že skupina jednala nejen s cílem zajistit si materiální prospěch, ale také udržet u moci sociální demokracii, na jejíž akce Bödör pravidelně chodil. Údajně se například zajímala o vícero nepohodlných politiků včetně Matoviče, exministra vnitra Daniela Lipšice či bývalého prezidenta Andreje Kisku. Zde se znovu nabízí otázka, jestli by k tomu mohlo docházet bez Ficova vědomí.

Dlouholetý předseda vlády se brání podobně jako Kaliňák. “Politické příkazy kriminalizovat politickou opozici jsou krokem k destabilizaci právního státu,„ uvedl mimo jiné Fico na Facebooku. Matovič každopádně posílá předním politikům minulé éry odvážné vzkazy. Ve zmíněném rozhovoru prohlásil, že by byl na jejich místě potichu, šoupal nohami a užíval si svobody.

Pokud by se skutečně policie zaměřila i na Kaliňáka a Fica, mohlo by to znamenat definitivní konec strany Směr-SD, od které se v červnu oddělila skupina kolem expremiéra Petra Pellegriniho a založila vlastní stranu Hlas-SD. Není přitom vyloučené, že problémy s vyšetřováním by jakožto dlouholetý místopředseda Směru mohl mít i on. To by byl velmi tvrdý úder pro slovenskou opozici, kde už jsou dalším silným subjektem pouze extremističtí Kotlebovci.