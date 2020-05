Komentář Viliama Bucherta: Kdepak ty peníze jsou? | E15.cz

Tibeťané při obcházení klášterů používají modlitební mlýnky, kterým se říká khor-lo. V nich jsou na papírcích napsány buddhistické mantry. Věřící s mlýnky točí, a tím symbolicky vysílají modlitby do světa. Zda jejich přání dojdou naplnění, vědí jen božstva. Podobné je to s vládní pomocí české vlády při koronavirové krizi. Žádosti a požadavky firem i jednotlivých osob se točí v soustrojí úřadů jako v buddhistickém modlitebním mlýnku. Někdy se splní, jindy ne. Největším problémem ale je, že pomoc přichází pomaleji než v jiných zemích. To souvisí s komplikovaností a pomalostí státní správy.