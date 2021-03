Komentář Viliama Bucherta: Koaliční peklo | E15.cz

Kvůli koronavirovému neumětelství vlády Andreje Babiše je po říjnových volbách do Poslanecké sněmovny jednou z variant vládnutí vznik nové a zcela jiné koalice. Pro českou politiku i veřejnost by to byla velmi pozoruhodná a panenská sestava. Například: Premiér Bartoš (Piráti) a vicepremiéři Rakušan (STAN), Fiala (ODS), Adamová Pekarová (TOP 09) a Jurečka (KDU- -ČSL). Mohlo by ale něco podobného skutečně úspěšně a dlouhodobě mocensky fungovat?