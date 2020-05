Studená válka Ameriky s Čínou poškodí všechny - komentář Viliama Bucherta | E15.cz

Na globální úrovni ale mohou v důsledku toho utrpět téměř všichni. Pandemie koronaviru Covid-19 v posledních měsících uškodila globální image Číny a jejím obchodním zájmům především ve Spojených státech. Objevují se dokonce návrhy zažalovat Peking kvůli zatajování informací o šíření nemoci. To je nápad rovnající se nesmyslnému vyhrožování Ruska, že zažaluje české regionální zastupitele kvůli soše maršála Koněva.

Koronavirus ale ukázal, že závislost světa na některých výrobcích z Číny je obrovská, protože říše středu produkuje až kolem dvaceti procent všeho, co se dnes ve světě vyrobí. Paradoxní ale je, že například jedny z největších výrobců zdravotnických masek a respirátorů, firmy Honeywell a 3M, jsou americké a že jejich velké fabriky se nacházejí i v Číně.

Hovoří se proto o relokaci zahraničních firem, které v Číně působí. Japonsko už slíbilo finanční pobídky pro domácí společnosti, aby přesunuly svou výrobu z říše středu zpět domů. Ředitel Citibank v České republice Michal Nebeský u toho ale upozorňuje, že relokace by stála tolik peněz, že by mohla ekonomickou krizi ještě více prohloubit. Ze strategických sporů Ameriky a Číny proto zatím nejvíce profituje Rusko, které se ze všech sil snaží zvýšit svůj obchod s asijskou velmocí. Jen v březnu stoupl prodej ruské ropy a zemního plynu do Číny o jednatřicet procent.

V době pandemie politici často reagují emotivně, snaží se zachránit vlastní kariéru. V případě Donalda Trumpa to platí mnohonásobně, protože v listopadu bude obhajovat prezidentský mandát. Obchodní a studená válka s Čínou ale ani Spojeným státům, ani Evropě nepřinese nic dobrého. Větší hospodářské problémy Pekingu budou znamenat jen větší hospodářské problémy Západu. Nevyhraje nikdo.