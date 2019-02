Komentář Viliama Bucherta: Trump zacílil projev na své věrné a vyrazil za znovuzvolením | E15.cz

Více než stokrát přerušil projev prezidenta Donalda Trumpa před členy 116. amerického Kongresu potlesk. V řeči, která byla 82 minut dlouhá, se objevilo několik dojemných momentů, výzvy k jednotě, útočné výboje, ale i typicky trumpovské dezinterpretace. Pro uši amerických republikánů to byla ale velmi dobrá řeč. Pro demokraty výstraha, že Trump vyrazil s velkou vervou za svým znovuzvolením.

Témata, která Trump tentokráte podal v poměrně klidném duchu (hovořil například daleko pomaleji a méně hlasitě, než je u něj obvyklé), nebyla až tak překvapivá. Ekonomika, migrace a výstavba zdi na hranici s Mexikem, zdravotní péče, bezpečnostní otázky, nebo boj proti kriminalitě a drogám. Bylo u toho zcela jednoznačné, na koho prezident především cílí. Sice to vypadalo, že na členy a členky Kongresu, ale ve skutečnosti to byl projev pro jeho voliče u televizních obrazovek, monitorů, mobilů a na sociálních sítích.

Donald Trump se sebevědomě chválil, až to někdy působilo hodně sebestředně. Poukázal na úspěchy americké ekonomiky a tvrdil, že „jsme teprve začali“. Rychlost ekonomického růstu je podle něj dvojnásobná ve srovnání s dobou jeho příchodu do Bílého domu, zdůraznil význam nedávné daňové reformy, omezení státních regulací i to, že za jeho vlády už vzniklo 5,3 milionu nových pracovních míst. A že nezaměstnanost je nejnižší za poslední půlstoletí.

Později se prezident pustil na hodně tenký led, kdy zatrnulo i některým republikánům (demokraté to sledovali s kamennou tváří i znechucením). „Sílu americké ekonomiky mohou ohrozit jen hloupé války, politikaření a směšné tendenční vyšetřování… Má-li vládnout smír a právo, nemůže převážit válka a vyšetřování,“ prohlásil prezident. Narážel tím na vyšetřování ruského vlivu na minulé americké prezidentské volby, které pořád probíhá. Výsledky pátrání by přitom mohly ohrozit i některé příznivce a blízké Donalda Trumpa.

Ve věci řešení migrace a výstavby zdí na mexických hranicích, která vedla v minulých týdnech k velké konfrontaci s demokraty v Kongresu (jejím důsledkem bylo neschválení rozpočtu a chybějící peníze pro státní zaměstnance), ale Trump neustoupil. Oznámil, že do hraničních oblastí posílá dalších 3750 vojáků a připomněl, že „americká dělnická třída doplácí na masovou nelegální migraci“ a že v jejím důsledku se zemí masově šíří drogy. U toho argumentoval vývojem kriminality ve městě El Paso. Tvrdil, že tam po výstavbě zdi v roce 2009 výrazně poklesla zločinnost. Jenže to byla jedna z Trumpových lží, protože kriminalita v El Pasu poklesla ještě před budováním zábran na hranicích.

Prezident také ohlásil záměr zastavit problém s nemocí AIDS v USA během příštích deseti let a vyslovil se pro nižší ceny léků na předpis. Vláda bude žádat Kongres i o zvýšení výdajů na boj s rakovinou, zejména se zhoubným onemocněním u dětí. Za to mu tleskali i demokraté. Kongres by podle něj měl schválit také zákon zakazující potraty v pozdějších stádiích těhotenství. U toho demokraté netleskali.

Přestože Trump na Twitteru drsně útočí na své protivníky z Demokratické strany, v projevu smířlivě několikrát vyzval k politické jednotě a oháněl se zájmy Ameriky. V předních lavicích tomu naslouchaly demokratické poslankyně a senátorky, z nichž se mnohé dostavily v bílém. Barva amerických sufražetek, radikálních feministek z počátku minulého století, měla prezidentovi připomenout jeho údajný sexismus a povýšený vztah k ženám. Jenže i je Trump v jednu chvíli „dostal“. Nejdříve ocenil, jak se ženy úspěšně prosazují na pracovním trhu, pak pogratuloval k tomu, že dnes je v Kongresu nejvíce žen v americké historii. „To je skvělé, opravdu skvělé. Gratuluji! To je skvělé,“ prohlásil a díval se na své protivnice v bílém. Ty nečekaně povstaly a tleskaly, sálem dokonce znělo volání „USA! USA! USA!“. Byla to hezká a vzácná chvíle pro všechny.

Dojetí a jednota panovaly i tehdy, když Trump přerušoval přednes politických názorů a představoval své hosty na galerii pro návštěvníky: Holčičku, která překonala rakovinu, válečné veterány, statečného člena ochranky, který bránil synagogu a další lidi se zajímavých životním osudem.

V oblasti zahraniční politiky oznámil, že se na konci února ve Vietnamu opět setká se severokorejským vůdcem Kim Čong-unem.

České republiky se týkala připomínka, že členové NATO musí více přispívat na společnou obranu a že americká vláda se pokusí vyjednat mír v Afghánistánu. „Velké národy nevedou nekonečné války,“ řekl Trump. To by mohlo v budoucnosti znamenat omezení či úplně stažení českých vojáků z této středoasijské země.

Přestože první reakce většiny amerických médií (jako téměř vždy) na Trumpův projev byly hodně kritické, televize CNN přinesla už hodinu po vystoupení výsledky svého bleskového telefonického průzkumu. Čísla jsou dost překvapivá: Až 59 procent dotázaných hodnotilo projev velmi pozitivně a dalších 17 procent spíše pozitivně. Těch velmi kladných ohlasů bylo dokonce o 11 procent víc, než při loňském Trumpově projevu o stavu unie.

Donald Trump a jeho poradci totiž podle všeho před projevem četli velmi pozorně studie, které zkoumaly, co považují Američané za hlavní priority, kterým se mají prezident a Kongres věnovat v tomto roce. Podle průzkumu respektovaného washingtonského think tanku Pew Research Center jsou to především ekonomika (označilo jí 70 procent dotázaných), ceny zdravotní péče (69 procent), vzdělávání (68 procent) a otázky terorismu (67 procent). Například tolik rozebíraná imigrace skončila až na devátém místě s 51 procenty. Jenže ta je prioritou pro 68 procent republikánských voličů a jen pro 40 procent podporovatelů demokratů. Takže i v tomto případě Trump zacílil správně.

Hodnotit politiky podle jednoho projevu je mimořádně ošidné, ale Donald Trump právě teď udělal rozhodný krok k obhajobě svého mandátu. Přes všechny často oprávněné výtky bude mimořádně silným kandidátem. Demokratická strana, která někdy působí jako „pytel blech“, bude mít naopak hodně práce s výběrem někoho, kdo by Trumpa mohl porazit.