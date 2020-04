Znárodňovat Smartwings? Proboha, proč | E15.cz

Nemá mimořádné know-how, nezajišťuje kritickou infrastrukturu státu a není ani velkým zaměstnavatelem. Případný krach aerolinek by rovněž nevyvolal finanční krizi jako například pád banky Lehman Brothers v roce 2008. Ostatně podle jakého kritéria Babiš či dvojnásobný ministr Karel Havlíček vybrali zrovna Smartwings zůstává nejasné.

V historii si navíc bankroty či restrukturalizacemi prošla celá řada leteckých přepravců včetně národních šampionů jako belgická Sabena, Swissair nebo průkopník nízkonákladové přepravy SkyEurope, který byl velmi aktivní i na tuzemském trhu.

A co způsobil jeho krach? Po SkyEurope se zavřela voda a vůbec nic se nestalo. Nabídku letecké přepravy okamžitě nahradily jiné aerolinky. V současné době, kdy poptávka je na nule a bude se oživovat jen pozvolna, by jistě i kapacitu Smartwings milerádi nahradili jiní letečtí přepravci.

Znárodnění je navíc jen krajním řešením, jak pomoci aerolinkám. Je celá řada způsobů, jak by stát mohl leteckému přepravci ulevit, aniž by do aerolinek zásadně majetkově vstupoval.

Přiučit by se Babišův kabinet mohl od americké administrativy. Ta aerolinkám poskytne balíček ve výši 25 miliard dolarů, který bude sloužit na úhradu mezd zaměstnanců až do října. Třicet procent ale firmy musí vrátit. Jde tak o rozšířený kurzarbeit, který funguje v Česku. USA pak mohou získat v přepravcích jen malý podíl. Konkrétně v Delta Airlines půjde o asi jedno procento.

Česká vláda by navíc neměla aerolinky přebírat už jen z toho důvodu, že je stát jednoduše neumí řídit, což názorně prokázal. V minulé dekádě pod taktovkou manažerů Jaroslava Tvrdíka a následně Radomíra Lašáka, které vybrala ČSSD, státní České aerolinie fakticky zkrachovaly, když je zachránila jen injekce ze státní kasy.

Kromě toho Smartwings dohání problematická akcionářská struktura. Velkým akcionářem je totiž čínská firma China International Group Corporation. Ta se již loni odmítla podílet na potřebném zvýšení kapitálu a může blokovat i případné vládní návrhy. Za problém považuje investora ostatně i ministryně financí Alena Schillerová (za ANO).