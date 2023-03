Krach bank přiblížil trhy k recesi. Nečekejte ale, že někdo ponese odpovědnost | e15.cz

Minulý týden skončily v USA tři středně velké banky. Silicon Valley Bank, Signature a Silvergate. Bezesporu jsou to největší tamní bankovní krachy od pádu Lehman Brothers v roce 2008. Nervozita se velmi rychle přesunula do dalších regionů.

V Evropě byla ještě do čtvrtečního odpoledne krůček od krachu jedna z největších evropských bank Credit Suisse poté, co její největší investor nemohl kvůli regulatorním stropům poskytnout bance další likviditu.

Krach Credit Suisse by byl ohromný problém pro celou globální ekonomiku. Švýcarská banka má aktiva v hodnotě přes 570 miliard dolarů. Pro porovnání: Lehman Brothers zkrachovala s aktivy kolem 600 miliard dolarů. Má dokonce více aktiv než Švýcarská centrální banka. Ta však přišla se zprávou, že dodá bance potřebnou likviditu, pokud to bude potřeba, a na chvíli si můžeme oddychnout. Chrání se tím systém, ale také řada lidí, kteří to úplně nepotřebují.

Centrální banky mezitím bojují s inflací a jejich další kroky mohou celou krizi prohloubit. Od poslední větší krize bankovního sektoru v roce 2008 zákonodárci zjistili, že je lepší situaci řešit hned, a to pomocí nástrojů, které mají k dispozici. A pokud je nemají, jednoduše je vymyslí, jako to dělá Fed nebo ECB poslední dekádu.

Za vším stojí peníze a chamtivost, kterou tyto kroky dále podporují, ale není na výběr. Pokud by tyto instituce nezasáhly, došlo by k destabilizaci finančního systému a přelití do globální ekonomiky, kde by nastala hluboká recese.

Nečekejte však, že někdo ponese odpovědnost. Dopadne to jako po roce 2008, kdy se rozdají pokuty, ale do vězení se dostane možná jeden obětní beránek na pár měsíců. Že za vším stojí peníze, můžeme vidět i v případě Silicon Valley Bank. Její šéf Greg Becker prodal necelé dva týdny před uzavřením banky a jejím pokusu o získání dodatečného kapiálu akcie v hodnotě 3,6 milionu dolarů.

Prodej byl podle všeho součástí pravidla Rule 10b5-1 Komise pro cenné papíry (SEC), ale skutečně vedení nevědělo, že se banka za pár dní bude pokoušet získat kapitál? Ve stejný den došlo k prodeji akcií za dva miliony dolarů od CTO společnosti Daniela Becka.

Vedení Silicon Valley Bank zároveň čelí kritice, že si jen pár hodin před převzetím banky regulátorem vyplatilo roční bonusy. Ty byly samozřejmě důležitější než záchrana banky, která měla v pátek kvůli masivním výběrům negativní pozici v hotovosti téměř miliardy dolarů. SVB k dnešnímu dni dokonce téměř normálně funguje, bere depozita, půjčuje peníze, a dokonce v nových prospektech argumentuje, že depozita jsou u ní na tom nejbezpečnějším místě vůbec, a to kvůli zásahu FDIC, který zajišťuje výplatu 100 procent všech depozit. To není vtip.

Řada ekonomů se po zásazích regulátorů a centrálních bank domnívá, že to nejhorší je pryč. Něco jiného říkají finanční trhy, které začaly velmi rychle naceňovat recesi. Největší jednodenní propad ceny ropy od července, dramatický růst dolaru navzdory masivnímu poklesu výnosů z dluhopisů, růst ceny zlata nebo propad cyklických akcií. V roce 2008 trvalo několik měsíců po prvních náznacích, než banky začaly krachovat. Co přijde v dalších dnech a týdnech, bude naprosto zásadní. Americké akcie počítají s koncem zvyšování úrokových sazeb, na což reagují pozitivně hlavně technologické akcie, ale i další riziková aktiva.

Fed zasedá příští týden a bude se muset rozhodnout, zda bude dál hasit inflační požár a zvyšovat sazby, čímž riskuje vypadnutí dalších kostlivců ve finančním sektoru, nebo vsadí na to, že aktuální výše sazeb časem zafunguje. Tím dá ale trhům signál pro uvolnění finančních podmínek, což prodlužuje horizont snížení inflace. A to je dlouhodobě to nejhorší, co může ekonomiku potkat. ECB ve čtvrtek zvýšila sazby o dříve očekávaných 50 bazických bodů na 3,50 procenta. Byla by chyba, kdyby Fed nyní zařadil zpátečku a sazby zvýšil o 25 bazických bodů.

Autor je analytik XTB